Elisabeta Lipă, după performanțele de la Mondialele U23 la canotaj: România continuă să crească sportivi extraordinari

„Există momente în sport pe care nu le uiți niciodată. Weekendul acesta a fost unul dintre ele. Ca fost sportiv, știu cât costă o medalie. Știu câte sacrificii sunt în spatele fiecărei curse și tocmai de aceea bucuria acestui weekend a fost cu atât mai mare”, a scris Lipă pe rețelele de socializare, duminică seară.

Președintele Federației Române de Canotaj a evidențiat în mod special performanța Biancăi-Camelia Ifteni, care a devenit prima campioană mondială Under 23 a României în proba feminină de schif simplu.

„Victoria Biancăi-Camelia Ifteni în proba de schif simplu feminin va rămâne, cu siguranță, în istoria canotajului românesc. Să devii prima campioană mondială Under23 a României în această probă este o performanță extraordinară, iar revenirea ei spectaculoasă din finală spune totul despre caracterul unui campion”, a afirmat aceasta.

România a mai obținut următoarele medalii la Duisburg: argint – David Costel Chitic și Stejara Olariu, în proba de dublu vâsle mixt; argint – echipajul de 8+1 mixt; bronzul – Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan, la dublu rame masculin.

În mesajul său, oficialul a subliniat că valoarea delegației nu se măsoară doar prin numărul medaliilor.

„Cele cinci echipaje calificate în finale demonstrează că România are o generație valoroasă, capabilă să ducă mai departe tradiția de excelență a canotajului românesc. Uneori, o calificare într-o finală spune la fel de mult despre viitor ca o medalie”, a transmis ea.

Un moment aparte al competiției a fost aniversarea lui Patrick Francisc Sebestyen, care a împlinit 18 ani chiar în timpul Campionatelor Mondiale și a sărbătorit majoratul cu o medalie de bronz.