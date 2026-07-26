Turcia câștigă Liga Națiunilor la volei feminin pentru a doua oară în istorie

Turcia a învins Brazilia cu 3-1 (23-25, 25-21, 26-24, 25-23) în finala disputată la Macao.

Formația pregătită de italianul Daniele Santarelli a revenit spectaculos după pierderea primului set și a încheiat partida în două ore și zece minute, cucerind pentru a doua oară trofeul competiției, după succesul din 2023. Turcia mai are în palmares o medalie de argint și una de bronz în VNL.

Brazilia, antrenată de legendarul José Roberto Guimarães, rămâne fără titlu în Liga Națiunilor, deși a disputat încă o finală. Sud-americancele au ajuns astfel la cinci medalii de argint în istoria competiției.

Vedeta finalei a fost Melissa Vargas, care a încheiat meciul cu 33 de puncte, fiind cea mai bună marcatoare a partidei. Ea a reușit 27 de puncte din atac, 3 blocaje și 3 ași, confirmând încă o dată statutul de lider al naționalei Turciei.

Sprijin important a venit și din partea lui Hande Baladın, cu 19 puncte (17 atacuri, un blocaj și un as). Meliha Aydın a contribuit cu 15 puncte, dintre care 12 din atac.

De partea cealaltă, Ana Cristina a fost cea mai eficientă jucătoare a Braziliei, cu 25 de puncte (20 din atac, 3 blocaje și 2 ași). Ea a fost urmată de Rosamaria, cu 19 puncte, și Bergmann, autoare a 15 puncte.

Brazilia rămâne în continuare în căutarea primului titlu în Liga Națiunilor. Sud-americancele au pierdut din nou finala și au ajuns la cinci medalii de argint în competiție.

Italia completează podiumul

În finala mică, Italia a învins China, scor 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13), și a intrat în posesia medaliilor de bronz, completând podiumul ediției din 2026.

În ciuda triumfului din Liga Națiunilor, Turcia ocupă locul al treilea în clasamentul mondial FIVB, cu 388,35 de puncte, fiind devansată de Italia, liderul ierarhiei mondiale, cu 461,17 puncte, și de Brazilia, care rămâne pe poziția secundă, cu 403,61 de puncte. România ocupă locul 27 în clasamentul mondial, cu 142,40 de puncte.

Liga Națiunilor la volei feminin, lansată în 2018, reunește anual cele mai puternice reprezentative ale lumii și reprezintă una dintre cele mai importante competiții internaționale după Campionatul Mondial și Jocurile Olimpice.