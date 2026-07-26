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Ciclistul ecuadorian Richard Carapaz, desemnat cel mai combativ rutier din Turul Franței 2026

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a fost desemnat, duminică, cel mai combativ rutier al Turului Franței 2026. Este a doua oară în carieră când ecuadorianul primește această distincție, după succesul din 2024.
Ciclistul ecuadorian Richard Carapaz, desemnat cel mai combativ rutier din Turul Franței 2026
sursă foto: David Pintens/Belga/dpa
Petre Apostol
26 iul. 2026, 16:42, Sport
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Richard Carapaz a impresionat în ultima săptămână a cursei, când a animat etapele montane prin numeroase atacuri. Strategia sa ofensivă i-a adus două victorii de etapă și tricoul alb cu buline roșii, rezervat celui mai bun cățărător al ediției.

Premiul a fost decis printr-o combinație între votul publicului și opțiunea unui juriu, după o listă finală de 11 rutieri. Deși Mads Pedersen (Lidl-Trek) a obținut cele mai multe voturi din partea fanilor, cu peste 4.000, Carapaz, care a primit aproximativ 3.100 de voturi, a fost desemnat câștigător în urma punctajului cumulat cu cel al juriului.

Prin această performanță, EF Education-EasyPost câștigă premiul pentru al treilea Tur al Franței consecutiv. În 2025, distincția i-a revenit irlandezului Ben Healy, tot de la formația americană.

Pe lângă trofeul pentru combativitate, Carapaz va urca de două ori pe podium la finalul ultimei etape de la Paris, fiind recompensat și pentru câștigarea clasamentului cățărătorilor. Ecuadorianul încheie Turul Franței 2026 și în Top 10 al clasamentului general, ocupând locul opt.

Pe lista scurtă pentru premiul de cel mai combativ rutier s-au mai aflat Tobias Halland Johannessen, Jordan Jegat, Quinn Simmons, Alex Baudin, Egan Bernal, Valentin Paret-Peintre, Mauro Schmid și Pablo Castrillo.

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