Prima pagină » Sport » Richard Carapaz câștigă etapa-regină din Turul Franței 2026. Își asigură victoria și în clasamentul cățărătorilor

Richard Carapaz câștigă etapa-regină din Turul Franței 2026. Își asigură victoria și în clasamentul cățărătorilor

Ecuadorianul Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a câștigat sâmbătă etapa a 20-a a Turului Franței 2026, considerată etapa-regină, cu trei cățărări de categorie specială, impunându-se după o escapadă solitară în etapa montană din Alpi și după ce l-a depășit în ultimii kilometri pe Sepp Kuss.
Richard Carapaz câștigă etapa-regină din Turul Franței 2026. Își asigură victoria și în clasamentul cățărătorilor
sursă foto: David Pintens/Belga/dpa
Petre Apostol
25 iul. 2026, 17:45, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Richard Carapaz a trecut linia de sosire în 4h 59min 39sec, fiind urmat de belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la 26 de secunde, și de americanul Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), la 31 de secunde.

Kuss era lider cu 7 kilometri înainte de final, însă a căzut de două ori, fiind depășit.

Victoria îi consolidează lui Carapaz poziția în fruntea clasamentului cățărătorilor, ecuadorianul ajungând la 91 de puncte și păstrând tricoul alb cu buline roșii înaintea ultimei etape.

Pentru ciclistul ecuadorian reprezintă a doua victorie de etapă din această ediție și a treia din carieră în Turul Franței.

În lupta pentru clasamentul general, slovenul Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) și-a apărat fără probleme tricoul galben. Liderul Turului a sosit alături de coechipierul său Isaac del Toro, în timp ce Remco Evenepoel a reușit să se desprindă pe ultimii kilometri și să mai recupereze timp în clasamentul general.

Cu o etapă înainte de finalul competiției, clasamentul general este condus de Tadej Pogačar, urmat de Remco Evenepoel, la 6 minute și 26 de secunde, și de mexicanul Isaac del Toro, la 9 minute și 42 de secunde.

Ultima etapă, scurtată din cauza incendiilor de vegetație

Ultima etapă a Turului Franței 2026 este programată duminică și se va încheia, conform tradiției, pe Champs-Élysées, la Paris.

Organizatorii Turului Franței și Prefectura Poliției din Paris au anunțat, sâmbătă, modificarea traseului ultimei etape, din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale Franței, în special departamentul Gironde. Ministerul francez de Interne a decis redistribuirea unei părți a forțelor de ordine mobilizate inițial pentru securizarea etapei finale, pentru a sprijini intervențiile în zonele afectate de incendii.

Ca urmare, etapa a 21-a va fi scurtată de la 133 km la 89 km. După parada tradițională de la Thoiry, plutonul și caravana se vor deplasa direct spre circuitul final din Paris. Prezentarea echipelor va avea loc la Thoiry, după care rutierii vor fi transportați cu autobuzele până în capitala Franței.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
Ferran Torres și Marcos Llorente nu se mai ascund! » Campionii mondiali, surprinși împreună în ipostaze tandre la Ibiza
GSP.ro
Oana Țoiu, interviu pentru Fox News după incidentul cu drona din România de vineri. Declarațiile șefei diplomației române pentru publicația americană
Gandul
Tragedie în muzică! A murit, după ce a suferit 3 infarcturi și a fost resuscitat de de 7 ori
Cancan
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport
Drona de la Padina, Buzău, a explodat deasupra turmei păzite de ciobanul Lupu. „Numai de Dumnezeu de Sus mi-e frică! Oile normal că s-au speriat”
Libertatea
Vrei să te muți la munte? Un sat din Europa plătește până la 21.000 de dolari noilor locuitori și oferă ajutor financiar lunar
CSID
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia