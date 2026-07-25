Richard Carapaz câștigă etapa-regină din Turul Franței 2026. Își asigură victoria și în clasamentul cățărătorilor

Richard Carapaz a trecut linia de sosire în 4h 59min 39sec, fiind urmat de belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la 26 de secunde, și de americanul Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), la 31 de secunde.

Kuss era lider cu 7 kilometri înainte de final, însă a căzut de două ori, fiind depășit.

Victoria îi consolidează lui Carapaz poziția în fruntea clasamentului cățărătorilor, ecuadorianul ajungând la 91 de puncte și păstrând tricoul alb cu buline roșii înaintea ultimei etape.

Pentru ciclistul ecuadorian reprezintă a doua victorie de etapă din această ediție și a treia din carieră în Turul Franței.

În lupta pentru clasamentul general, slovenul Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) și-a apărat fără probleme tricoul galben. Liderul Turului a sosit alături de coechipierul său Isaac del Toro, în timp ce Remco Evenepoel a reușit să se desprindă pe ultimii kilometri și să mai recupereze timp în clasamentul general.

Cu o etapă înainte de finalul competiției, clasamentul general este condus de Tadej Pogačar, urmat de Remco Evenepoel, la 6 minute și 26 de secunde, și de mexicanul Isaac del Toro, la 9 minute și 42 de secunde.

Ultima etapă, scurtată din cauza incendiilor de vegetație

Ultima etapă a Turului Franței 2026 este programată duminică și se va încheia, conform tradiției, pe Champs-Élysées, la Paris.

Organizatorii Turului Franței și Prefectura Poliției din Paris au anunțat, sâmbătă, modificarea traseului ultimei etape, din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale Franței, în special departamentul Gironde. Ministerul francez de Interne a decis redistribuirea unei părți a forțelor de ordine mobilizate inițial pentru securizarea etapei finale, pentru a sprijini intervențiile în zonele afectate de incendii.

Ca urmare, etapa a 21-a va fi scurtată de la 133 km la 89 km. După parada tradițională de la Thoiry, plutonul și caravana se vor deplasa direct spre circuitul final din Paris. Prezentarea echipelor va avea loc la Thoiry, după care rutierii vor fi transportați cu autobuzele până în capitala Franței.