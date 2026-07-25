Transfer record la Celtic. Formația scoțiană semnează cu atacantul echipei care a eliminat Interul lui Chivu din Champions League

Kasper Høgh, internațional danez în vârstă de 25 de ani, urmează să semneze cu clubul din Scoția pentru suma de 11 milioane de lire sterline (aproximativ 13 milioane de euro), plus bonusuri, potrivit Sky Sports. Reprezintă un transfer record pentru clubul din Glasgow.

Høgh a fost omul de bază al norvegienilor de la Bodø/Glimt, devenind coșmarul formației Inter Milano, pregătită de românul Cristian Chivu, în play-off-ul Ligii Campionilor.

Danezul a marcat golul al treilea în victoria cu 3-1 din turul de la Aspmyra Stadion, fiind decisiv în dubla manșă prin care gruparea norvegiană a eliminat Interul lui Chivu cu scorul general de 5-2.

Totodată, atacantul a marcat și în succesul istoric împotriva celor de la Atlético Madrid în faza ligii a competiției europene în care s-a oprit în optimi.

Celtic încercase aducerea lui Høgh încă din iarnă, însă fotbalistul a preferat să rămână în Norvegia pentru campania din Liga Campionilor. Kasper Høgh se desparte de Bodø/Glimt după un bilanț impresionant de 53 de goluri marcate în 102 meciuri oficiale.