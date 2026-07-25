Universitatea Cluj îl cedează pe Andrei Coubiș în Championship. Transfer record în istoria clubului

Reprezentanții echipei Universitatea Cluj au precizat că mutarea apărătorului de 23 de ani Andrei Coubiș reprezintă o sumă record obținută din transferuri în întreaga istorie a clubului clujean.

Crescut în academia gigantului italian AC Milan, Coubiș a fost împrumutat inițial de Universitatea Cluj la începutul acestui an de la Sampdoria, devenind rapid un titular incontestabil în garnitura pregătită de Cristiano Bergodi.

În această vară, clujenii au activat clauza de cumpărare definitivă a jucătorului, el bifând deja o prezență ca integralist în prima manșă a dublei cu Dinamo Kiev din cupele europene.

Prestațiile excelente din tricoul Universității Cluj i-au adus fundașului și convocarea la echipa națională de seniori a României.

Andrei Coubiș a debutat pentru prima reprezentativă în martie, în amicalul cu Slovacia, strângând ulterior încă două selecții în confruntările din iunie cu Georgia și Țara Galilor.