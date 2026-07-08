Premier League, „gaură” de peste un miliard de euro. Pierderile cluburilor au explodat cu peste 600% într-un singur sezon

Pierderile cumulate ale celor 20 de cluburi din prima ligă engleză au crescut cu peste 600% într-un singur sezon, de la 135 de milioane de lire sterline în 2023-2024 la 948 de milioane de lire în 2024-2025, arată ediția din 2026 a raportului anual Deloitte privind finanțele fotbalului european.

Deloitte explică deteriorarea puternică a rezultatelor financiare prin cheltuielile ridicate efectuate pe piața transferurilor și prin absența unor profituri importante obținute din vânzări punctuale de jucători sau de alte active ale cluburilor.

Potrivit companiei de consultanță, aproximativ 812 milioane de lire sterline din înrăutățirea rezultatului înainte de impozitare au fost asociate deciziilor privind tranzacțiile cu jucători și alte active.

Veniturile au crescut la 6,8 miliarde de lire

Situația pare paradoxală, deoarece Premier League rămâne de departe cea mai bogată competiție internă de fotbal din Europa.

Veniturile cumulate ale cluburilor au crescut cu 8%, până la 6,8 miliarde de lire sterline, față de 6,3 miliarde de lire în sezonul precedent. Deloitte estimează că acestea vor trece de pragul de șapte miliarde de lire în sezonul 2025-2026.

Creșterea a fost susținută de parcursurile mai lungi ale echipelor engleze în competițiile UEFA, de majorarea prețurilor biletelor și de extinderea capacităților unor stadioane.

Veniturile comerciale au urcat cu 13%, la 2,4 miliarde de lire, iar încasările din zilele de meci au depășit pentru prima dată un miliard de lire sterline.

Drepturile de televizare au adus alte 3,4 miliarde de lire, în creștere cu doar 2%. Echipele engleze au primit însă 474 de milioane de lire din competițiile UEFA, cu 22% mai mult decât în anul anterior.

Salariile au ajuns la nivelul-record de 4,4 miliarde de lire

Creșterea veniturilor nu a ținut pasul cu majorarea costurilor.

Cheltuielile salariale ale cluburilor au crescut cu 381 de milioane de lire și au atins nivelul-record de 4,4 miliarde de lire sterline. Salariile au reprezentat aproximativ 65% din veniturile totale ale Premier League, față de 64% în sezonul precedent.

Profitul operațional cumulat s-a redus cu 274 de milioane de lire, la numai 263 de milioane de lire. Doar opt dintre cele 20 de cluburi au raportat profit operațional, comparativ cu 13 în sezonul anterior.

Datoria netă cumulată a cluburilor din Premier League a urcat, de asemenea, de la 3,5 la 3,6 miliarde de lire sterline, adică aproximativ 4,2 miliarde de euro.

Deloitte avertizează că situația s-ar putea deteriora în continuare. Cheltuielile cu transferurile au continuat să crească în sezonul 2025-2026, ceea ce ar putea conduce la pierderi similare sau chiar mai mari.

Probleme și mai grave în Championship

Presiunea financiară este vizibilă și în liga a doua engleză.

Cluburile din Championship au raportat pierderi cumulate înainte de impozitare de 355 de milioane de lire sterline, în creștere cu 12%. Doar trei echipe au încheiat sezonul 2024-2025 cu profit înainte de impozitare.

Veniturile Championship au scăzut cu 2%, la 942 de milioane de lire, fiind înregistrată prima diminuare după perioada pandemiei. Diferența față de Premier League rămâne uriașă: cluburile din prima ligă încasează împreună de peste șapte ori mai mult decât cele din eșalonul secund.

„Finanțarea externă este acum crucială pentru asigurarea lichidității în marea majoritate a cazurilor”, a avertizat Tim Bridge, coordonatorul Deloitte Sports Business Group.

Fotbalul european a depășit 40 de miliarde de euro

În ansamblu, piața europeană a fotbalului a crescut cu 6% în sezonul 2024-2025 și a depășit pentru prima dată pragul de 40 de miliarde de euro, ajungând la 40,2 miliarde. Cele cinci mari campionate – Anglia, Germania, Spania, Italia și Franța – au generat împreună 21,6 miliarde de euro.

Bundesliga a trecut pentru prima dată de patru miliarde de euro, iar LaLiga a ajuns la 4,1 miliarde de euro. Real Madrid și Barcelona au produs împreună peste jumătate din veniturile campionatului spaniol. Serie A a crescut la trei miliarde de euro, în timp ce veniturile Ligue 1 au scăzut cu 15%, la 2,2 miliarde de euro.

Deloitte avertizează însă că veniturile fotbalului european ar putea stagna sau chiar scădea în sezoanele următoare.

„Extinderea competițiilor UEFA și FIFA a generat beneficii financiare, dar fotbalul nu se poate baza pur și simplu pe adăugarea unui număr tot mai mare de meciuri pentru a asigura o creștere sustenabilă”, a declarat Tim Bridge.

Compania atrage atenția că un calendar tot mai aglomerat riscă să afecteze atât sănătatea jucătorilor, cât și interesul suporterilor, iar următoarea etapă de dezvoltare trebuie să vină din diversificarea veniturilor și dintr-un control mai strict al cheltuielilor, nu doar din organizarea unor competiții suplimentare.