Egipt cere o anchetă FIFA privind arbitrajul după eliminarea de la Cupa Mondială 2026

„Federația Egipteană de Fotbal nu poate rămâne tăcută în privința deciziilor de arbitraj văzute în meciul cu Argentina, precum și a eșecului de a utiliza în mod corespunzător sistemul VAR. Mai multe incidente-cheie au ridicat îngrijorări serioase și au lăsat întrebări profunde privind consecvența și corectitudinea unor decizii care au influențat direct cursul jocului”, afirmă EFA, într-un comunicat publicat miercuri.

Forul de la Cairo susține că numeroși analiști și experți din fotbal, „atât la nivel local, cât și internațional”, au semnalat faze controversate cu impact asupra rezultatului.

„Acest lucru subliniază importanța menținerii celor mai înalte standarde de integritate, echitate și transparență în arbitraj, mai ales într-o competiție de talia și importanța Cupei Mondiale FIFA 2026”, se mai spune în comunicat.

Plângere oficială la FIFA și solicitarea retragerii brigăzii

Președintele EFA, Hany Abu Rida, a anunțat că federația va depune o plângere oficială la FIFA împotriva arbitrului François Letexier și a întregii echipe de arbitraj, inclusiv a oficialilor VAR.

„Vom depune o plângere la FIFA în urma unor greșeli de arbitraj scandaloase și a unui dublu standard care au dus la înfrângerea și eliminarea Egiptului de la Cupa Mondială”, a declarat Abu Rida.

Potrivit acestuia, Egiptul consideră că a avut „un gol perfect valabil anulat în mod eronat” și că ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă. Oficialul a precizat că EFA va cere și retragerea brigăzii de arbitri de la restul competiției.

Ziko: „Turneul este clar aranjat de la început”

Cel mai vehement discurs a venit din partea atacantului Mostafa Ziko, autorul golului de 2-0 pentru Egipt.

„Este o nedreptate clară și evidentă. Arbitrul a irosit efortul unei țări întregi. Încă de la începutul meciului a fost împotriva noastră. Nu se poate să plecăm acasă după ce am condus Argentina cu 2-0”, a spus Ziko imediat după partidă.

Fotbalistul a lansat apoi cea mai gravă acuzație la adresa competiției.

„Vă cer scuze tuturor. Am vrut enorm să vă facem fericiți astăzi. Nu am reușit, dar, sincer, nu a depins de noi. A depins de arbitru. Turneul este clar aranjat de la început”, a afirmat el.

În zona mixtă, Ziko și-a reiterat criticile.

„Am intrat pe teren fără frică și cu mentalitatea de a câștiga. În repriza a doua s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. Au fost foarte multe faulturi fluierate împotriva noastră și ni s-a anulat un gol despre care nici acum nu știu de ce a fost anulat”, a declarat atacantul.

Hossam Hassan: „Nu voi mai urmări Cupa Mondială”

Selecționerul Hossam Hassan a susținut că rezultatul a fost influențat atât de decizii din timpul jocului, cât și de factori exteriori.

„Părea că a existat presiune din partea Argentinei asupra arbitrului, ceea ce a dus la acest deznodământ. Noi ne exprimaserăm obiecțiile față de desemnarea acestui arbitru”, a declarat tehnicianul.

Hassan a invocat și faza premergătoare golului decisiv marcat de Enzo Fernández.

„Toată lumea a văzut cum un jucător de-al nostru a fost tras de tricou, dar faza nici măcar nu a fost revăzută la VAR. Așa este viața: nedreaptă”, a spus selecționerul.

Într-un interviu acordat ulterior postului beIN Sports, acesta a mers și mai departe.

„Ceea ce se întâmplă aici este nedrept. A fost o victorie nemeritată pentru Argentina. Din momentul în care mă întorc în țara mea și acasă, nu voi mai urmări niciun meci de la această Cupă Mondială, pentru că nu există dreptate în această competiție”, a afirmat Hassan.

Apel la „tratament egal”

În finalul comunicatului, EFA a insistat că apărarea intereselor echipei naționale reprezintă o obligație instituțională.

„Apărarea drepturilor și intereselor echipei naționale a Egiptului nu este un lucru care poate fi ignorat, minimalizat sau tratat ca secundar. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu deplină convingere și hotărâre. Fiecare jucător care poartă tricoul Egiptului și fiecare suporter care susține echipa merită corectitudine, respect și aplicarea egală a legilor jocului”, se arată în document.

Federația a adăugat că, deși eliminarea „face acum parte din istorie”, mândria față de această generație de jucători „rămâne neschimbată”, iar parcursul echipei la turneu „a reflectat adevăratele valori ale fotbalului egiptean”.

Până în prezent, FIFA nu a comentat public acuzațiile formulate de Federația Egipteană de Fotbal și de reprezentanții selecționatei Egiptului.