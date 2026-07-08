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Adrian Rus, desemnat „Tricolorul Lunii Iunie” grație evoluției din victoria României cu Țara Galilor

Fundașul central al naționalei României, Adrian Rus, a fost desemnat „Tricolorul Lunii Iunie” în urma voturilor exprimate de suporteri în aplicația oficială „Tricolorii”, a anunțat miercuri Federația Română de Fotbal.
Adrian Rus, desemnat „Tricolorul Lunii Iunie” grație evoluției din victoria României cu Țara Galilor
sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Petre Apostol
08 iul. 2026, 11:04, Sport
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Adrian Rus a fost recompensat după evoluția din partida câștigată de România cu Țara Galilor, scor 2-1, în care a înscris golul victoriei în minutul 80, aducând primul succes al echipei naționale în noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. După acel meci, fundașul fusese desemnat și „Jucătorul Meciului” de utilizatorii aplicației.

În clasamentul pentru titlul de „Tricolorul Lunii Iunie”, Adrian Rus a obținut 38,5% dintre voturi, devansându-i pe Florinel Coman (26,8%), Louis Munteanu (23,7%) și David Matei (11%).

Victoria în ancheta lunară îi aduce lui Rus și 10 puncte în clasamentul „Tricolorul Anului”, în timp ce Coman și Munteanu primesc șase, respectiv trei puncte.

Este primul trofeu individual câștigat de Adrian Rus în 2026.

După primele șase luni ale anului, ierarhia pentru titlul de „Tricolorul Anului” este condusă de Andrei Rațiu, câștigător al trofeelor aferente lunilor februarie, aprilie și mai.

Ceilalți fotbaliști desemnați „Tricolorul Lunii” în acest an sunt Ionuț Radu, laureatul lunii ianuarie, și Alexandru Musi, câștigătorul trofeului pentru luna martie.

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