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Selecționerul Gheorghe Hagi anunță lotul României pentru meciul amical cu Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a definitivat lotul echipei naționale de fotbal a României pentru partida cu Țara Galilor, programată sâmbătă, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București.
Selecționerul Gheorghe Hagi anunță lotul României pentru meciul amical cu Țara Galilor
Mediafax Foto/Mihai Pop/GMN
Petre Apostol
05 iun. 2026, 10:57, Sport
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Pentru acțiunea din această lună, staff-ul tehnic a convocat un lot extins de 32 de jucători, în contextul unui calendar competițional aglomerat și al sosirii etapizate a internaționalilor după încheierea sezonului la echipele de club.

Înaintea confruntării cu Țara Galilor, șapte fotbaliști au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și au intrat în vacanță. Este vorba despre Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase.

Potrivit Federației Române de Fotbal, Tănase nu a făcut deplasarea pentru meciul precedent, din Georgia, după ce a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului. Deși existau speranțe că va putea fi recuperat, staff-ul tehnic a decis să îl menajeze.

Lotul de 25 de jucători pe care Hagi se va baza la meciul cu Țara Galilor

Portari: Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0).

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), Louis Munteanu (DC United, SUA, 5/3), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 21/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia, 27/7).

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