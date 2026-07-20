Rapid București încheie prima etapă din Superliga de fotbal cu o victorie la limită contra Sepsi

Unicul gol al întâlnirii dintre Rapid și nou-promovata Sepsi a fost înscris de fundașul Alexandru Pașcanu, în minutul 88. Acesta a reluat în plasă un balon rămas în careu după un atac prelungit al gazdelor.

Rapid a evoluat în superioritate numerică din minutul 54, când fundașul Alin Dobrosavlevici a fost eliminat pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz din postura de ultim apărător.

Giuleștenii au mai marcat o dată, în minutul 59, prin Alexandru Dobre, însă arbitrul Adrian Cojocaru a anulat reușita după intervenția VAR, apreciind că portarul oaspeților, Dorian Lazar, a fost faultat de Bubanja în faza premergătoare.

Partida a consemnat revenirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a Rapidului. Fostul atacant al formației bucureștene a fost întâmpinat cu ovații de suporteri la sosirea echipei la stadion, iar Peluza Nord i-a dedicat o scenografie specială. Ca jucător, Pancu a evoluat în 218 meciuri în prima ligă, marcând 69 de goluri și cucerind titlul de campion cu Rapid în sezonul 1998-1999.

Meciul a avut și o semnificație statistică pentru clubul bucureștean, fiind partida cu numărul 2.100 disputată de Rapid în prima ligă a fotbalului românesc.

Sepsi a revenit în Superligă după un singur sezon petrecut în Liga a II-a, aceasta fiind a noua participare din istoria clubului covăsnean pe prima scenă.

Mijlocașul Cosmin Matei, titular în formația oaspete, a bifat cu această ocazie meciul cu numărul 300 în Superligă.

Rezultatele primei etape din Superliga:

FC Voluntari – FC Botoșani 2-2

FCSB – FC Argeș 2-0

Oțelul Galați – CFR Cluj 2-1

Universitatea Craiova – UTA Arad 4-0

Universitatea Cluj – Farul Constanța 2-1

Petrolul Ploiești – Dinamo București 1-0

Corvinul Hunedoara – Csikszereda 3-0

Rapid București – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-0