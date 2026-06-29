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FC Rapid a plecat în cantonamentul din Austria. Noul jucător transferat, atacantul Jason Kodor, s-a alăturat lotului

FC Rapid a plecat luni în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden (Austria), unde va efectua un stagiu de pregătire de 12 zile în vederea noului sezon, lotului antrenat de Daniel Pancu alăturându-se și noul atacant Jason Patrick Kodor, anunțat de club luni.
FC Rapid a plecat în cantonamentul din Austria. Noul jucător transferat, atacantul Jason Kodor, s-a alăturat lotului
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 iun. 2026, 16:15, Sport
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FC Rapid a anunțat în cursul zilei că a ajuns la un acord cu clubul italian US Lecce pentru transferul definitiv al atacantului Jason Patrick Kodor, internațional român de juniori în vârstă de 20 de ani.

Format în cadrul academiei clubului italian, Kodor a evoluat pentru echipele U18 și Lecce Primavera, pentru care a bifat 11 apariții. Atacantul a semnat cu Rapid un contract valabil pe trei sezoane și va participa la stagiul de pregătire din Austria.

Jason Kodor

În această vară, FC Rapid i-a mai transferat pe mijlocașul muntenegrean Vladan Bubanja și pe atacantul liberian Mohammed Kamara.

În cadrul cantonamentului de la Bad Leonfelden, formația bucureșteană va disputa patru partide amicale: cu Dinamo Kiev (2 iulie), Rapid Viena (5 iulie), FC Kosice (8 iulie) și Slovan Liberec (9 iulie).

Pancu: „Întotdeauna mi-am dorit să avem parte de cei mai puternici adversari”

Înaintea plecării în Austria, antrenorul Daniel Pancu a afirmat că principalul obiectiv al cantonamentului este omogenizarea lotului și evaluarea jucătorilor în condiții de joc împotriva unor adversari puternici.

„Ne omogenizăm, testăm jucătorii în continuare. Avem parte de o pregătire foarte bună. Meciurile sunt foarte tari, sunt foarte mulțumit de calitatea adversarilor”, a declarat tehnicianul.

Pancu s-a declarat mulțumit de modul în care s-au pregătit jucătorii în primele două săptămâni de antrenamente.

„Băieții sunt foarte bine, s-au comportat extraordinar absolut toți în aceste două săptămâni de când suntem împreună. Atmosfera este foarte bună, se muncește foarte bine și ne dorim cu toții să menținem același nivel până la finalul sezonului”, a spus antrenorul.

Referindu-se la nivelul adversarilor din Austria, Pancu a subliniat că a preferat întotdeauna confruntările cu echipe puternice.

„În primul rând să ne vedem nivelul clar de pregătire, pentru că nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment. Întotdeauna mi-am dorit să avem parte de cei mai puternici adversari, să ne vedem potențialul real. Plus că vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești”, a explicat Pancu.

Toate meciurile de verificare vor fi transmise în direct pe canalul oficial de YouTube al clubului.

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