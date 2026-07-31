Daniel Pancu, despre rezultatele negative ale echipelor românești în cupele europene: Nu e o mare tragedie

„Nu e rău nimic. Suntem în fotbal, lumea evoluează. Suntem la fotbal, se poate întâmpla absolut orice. Fotbalul e peste tot. Sunt jucători buni. Foamea a făcut diferența. FCSB a avut 20 de ocazii în două jocuri și a dat trei goluri. Dacă nu ești atent, fotbalul te pedepsește. Dar, nu e în niciun caz o mare tragedie”, a declarat Daniel Pancu, vineri, într-o conferință de presă premergătoare derby-ului cu CFR Cluj, din etapa a 3-a a Superligii.

Joi seară, FCSB și Universitatea Cluj au fost eliminate în preliminariile Conference League. Doar CFR Cluj a avansat în turul al treilea preliminar. Rezultatele au venit la doar o zi după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Champions League.

Fostul internațional român este de părere că nivelul campionatelor din Europa a crescut, dar fotbalul românesc poate progresa, la rândul său.

Întrebat dacă fotbalul românesc se află la un nivel slab sau celelalte campionate au progresat, Pancu a spus: „nivelul celorlalte campionate, cu siguranță”.

„Eu am fost dintre cei care au insistat că se joacă foarte puțin în campionatul României, se trage foarte mult timp și a lipsit intensitatea. O să vedeți că în doi-trei ani lucrurile se vor schimba”, a mai afirmat Pancu.

Primul derby al sezonului

Referindu-se la derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, în etapa a treia a Superligii, Pancu a calificat formația ardeleană drept una dintre cele mai în formă echipe din campionat.

„E primul derby al sezonului. Vine cam repede pentru noi, dar sper să fim pregătiți la ora jocului, pentru că întâlnim o echipă în mare formă, poate cea mai în formă din campionat. În ultimele două jocuri au marcat foarte mult și puteau să marcheze de mult mai multe ori. Au jucători de mare calitate în atac”, a declarat tehnicianul.

Pancu a subliniat că Rapid trebuie să pună capăt seriei de meciuri fără victorie în fața CFR Cluj.

„Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, la o echipă cu pretenții cum e Rapid, să ai parte de o serie atât de lungă fără victorie. Va trebui să ne luptăm și cu tradiția”, a adăugat antrenorul giuleștenilor.

Antrenorul Rapidului a lăudat, însă, atitudinea jucătorilor formației de la CFR, pe care a pregătit-o în sezonul trecut și care traversează o perioadă de incertitudine financiară.

„Le-am spus jucătorilor mei că modul în care se comportă jucătorii CFR-ului ar trebui să fie un exemplu pentru toți fotbaliștii profesioniști din România. Nu este normal ce s-a întâmplat acolo, dar felul în care se adună și luptă pentru club și pentru respectul față de meseria de fotbalist este de apreciat. Jos pălăria”, a spus Pancu.

Pancu a admis că echipa mai are nevoie de întăriri la mijlocul terenului.

„Sunt multe lucruri pozitive în jocul nostru în aceste două etape. Dacă sunt nemulțumit de ceva, este numărul de goluri marcate. Ne-am creat foarte multe situații, dar avem nevoie de mai multă calitate la ultima pasă. În plus, după meciul de la Botoșani am rămas fără soluții la mijlocul terenului. Cu siguranță mai avem nevoie de doi-trei mijlocași care să dubleze posturile”, a mai spus antrenorul.

Meciul dintre Rapid și CFR este programat duminică, de la ora 21:30, pe terenul giuleștenilor.