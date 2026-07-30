Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB joacă joi pentru calificarea în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League

FCSB are de recuperat un handicap important în deplasarea din Letonia, unde o întâlnește pe Auda, de la ora 19:00. Campioana României a pierdut surprinzător meciul tur, disputat la București, cu scorul de 2-3, și este obligată să câștige pentru a evita eliminarea încă din turul al doilea preliminar.

Formația letonă traversează o perioadă favorabilă, cu trei victorii consecutive în campionat după succesul din capitala României. De cealaltă parte, FCSB vine după victoria cu 2-0 obținută în Superligă împotriva formației FK Csikszereda și speră să întoarcă rezultatul din prima manșă.

Tot joi, de la ora 20:00, Universitatea Cluj evoluează în deplasare împotriva formației norvegiene Brann Bergen, după remiza spectaculoasă, 2-2, din partida tur. Clujenii au revenit atunci de la 0-2 și păstrează șanse reale de calificare în turul al treilea preliminar.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi vine după primul eșec al sezonului, 0-1 cu Sepsi, însă mizează pe revenirea golgheterului Jovo Lukic pentru a obține calificarea. Gazdele traversează, la rândul lor, o perioadă oscilantă în campionatul Norvegiei, după înfrângerea cu Valerenga.

CFR Cluj primește vizita formației armene Alashkert, de la ora 21:30, după remiza înregistrată în prima manșă din Armenia, scor 1-1. Partida din Gruia are o miză importantă atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar, în contextul în care clubul clujean traversează dificultăți economice, iar un parcurs european cât mai lung ar putea aduce venituri esențiale.

În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, însă Alashkert a fost mai periculoasă în ofensivă, cu 17 șuturi și șase lovituri de colț. CFR vine însă după un succes categoric în Superligă, 5-0 cu FC Voluntari, iar antrenorul a menajat mai mulți titulari în perspectiva returului european.