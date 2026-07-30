CSM Arcada Galați, vicecampioana României la volei masculin, transferă un internațional sloven pe postul de centru, Janž Janez Kržič

În vârstă de 23 de ani și cu o înălțime de 2,05 metri, Kržič evoluează pe postul de centru și vine de la ACH Volley Ljubljana, una dintre cele mai puternice echipe din Slovenia. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat pentru OK i-Vent Maribor și Špan Brezovica.

Internaționalul sloven este coleg la echipa națională cu Sašo Štalekar, jucător aflat deja în lotul formației gălățene. Slovenia se numără printre naționalele de top ale voleiului mondial, fiind una dintre echipele constante din Volleyball Nations League (VNL).

De altfel, noul jucător al gălățenilor se află la reprezentativa Sloveniei în acest moment, alături de care a ajuns în semifinalele turneului final din VNL, unde va întâlni câștigătoarea sfertului dintre Polonia și Ucraina, programat joi.

În sezonul precedent, Kržič a contribuit la parcursul lui ACH Volley Ljubljana până în semifinalele Cupei CEV, competiție în care formația slovenă a cucerit medalia de bronz după eliminarea suferită cu italienili de la Piacenza. Centrul sloven a fost titular în ambele manșe ale semifinalei.

„Sunt foarte bucuros că voi începe o nouă provocare în România la un club care a dominat ani buni voleiul din această țară și cred că poate să redevină principala forță. În alegerea mea a contat și opinia colegului de la naționala Sloveniei, Sašo, jucător care mi-a vorbit la superlativ despre club, oraș și suporteri. Îmi doresc să jucăm toate meciurile cu sala plină și o vom face numai la victorie”, a declarat Janž Janez Kržič, potrivit clubului gălățean.

Arcaga Galați este una dintre cele mai de succes echipe din voleiul masculin, cucerind cinci titluri naționale în ultimii opt ani. În sezonul trecut, a pierdut finala campionatului cu Dinamo București, în meci decisiv, după ce a avut 2-1 la general, într-o dispută desfășurată după sistemul „cel mai bun din cinci partide”.