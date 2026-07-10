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Rapid București transferă un voleibalist canadian cu experiență în campionate din Europa și Asia

CS Rapid București a anunțat vineri transferul voleibalistului canadian Bradley Gunter, unul dintre liderii naționalei sale în urmă cu cinci ani, jucător care evoluează pe postul de universal și care are o experiență bogată în campionate din Europa și Asia.
Rapid București transferă un voleibalist canadian cu experiență în campionate din Europa și Asia
sursă foto: Rapid București
Petre Apostol
10 iul. 2026, 12:05, Sport
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„Clubul Sportiv Rapid București își întărește compartimentul ofensiv prin transferul lui Bradley Gunter, un voleibalist canadian cu experiență internațională vastă, care a evoluat în campionate puternice din Europa și Asia”, se arată în comunicatul clubului.

În vârstă de 32 de ani, Gunter măsoară 2,00 metri și ajunge în Giulești după ce a evoluat în Estonia, Polonia, Bulgaria, Turcia și Indonezia. De-a lungul carierei sale a îmbrăcat tricoul unor formații precum BIGBANK Tartu (Estonia), Trefl Gdańsk (Polonia), Hebar Pazardzhik (Bulgaria) și al mai multor cluburi din prima ligă turcă.

Născut la 5 decembrie 1993, la Courtenay, în Canada, Bradley Gunter s-a format la Thompson Rivers University.

Performanțe internaționale

Gunter este unul dintre cei mai experimentați voleibaliști canadieni ai generației sale. Component al naționalei Canadei din 2017, după ce anterior a evoluat pentru reprezentativa U21, el și-a construit cariera în campionate puternice din Europa și Asia. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o la Hebar Pazardzhik, unde a contribuit la câștigarea titlului, Cupei și Supercupei Bulgariei în 2021, cel mai bun sezon din istorie al echipei.

În sezonul 2025-2026 a evoluat în Turcia, la İBB Spor Kulübü, după un scurt pasaj în Indonezia.

În 2021, el a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai Canadei la prima ediție a competiției organizate de forul internațional de volei – Liga Națiunilor.

„Cu experiența acumulată în campionate extrem de competitive și cu mentalitatea specifică școlii nord-americane de volei, Bradley Gunter vine la Rapid pregătit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei și să ofere spectacol suporterilor alb-vișinii”, mai arată clubul din București.

Rapid continuă astfel campania de întărire a lotului înaintea sezonului 2026-2027, fiind al cincilea jucător adus în vară. Formația din Capitală, care a încheiat pe locul 6 sezonul trecut din Divizia A1, și-a înnoit și stafful tehnic, George Carpen preluând postul de antrenor principal, luând locul lui Laurențiu Lică, revenit la Corona Brașov.

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