Rapid București transferă un voleibalist canadian cu experiență în campionate din Europa și Asia

„Clubul Sportiv Rapid București își întărește compartimentul ofensiv prin transferul lui Bradley Gunter, un voleibalist canadian cu experiență internațională vastă, care a evoluat în campionate puternice din Europa și Asia”, se arată în comunicatul clubului.

În vârstă de 32 de ani, Gunter măsoară 2,00 metri și ajunge în Giulești după ce a evoluat în Estonia, Polonia, Bulgaria, Turcia și Indonezia. De-a lungul carierei sale a îmbrăcat tricoul unor formații precum BIGBANK Tartu (Estonia), Trefl Gdańsk (Polonia), Hebar Pazardzhik (Bulgaria) și al mai multor cluburi din prima ligă turcă.

Născut la 5 decembrie 1993, la Courtenay, în Canada, Bradley Gunter s-a format la Thompson Rivers University.

Performanțe internaționale

Gunter este unul dintre cei mai experimentați voleibaliști canadieni ai generației sale. Component al naționalei Canadei din 2017, după ce anterior a evoluat pentru reprezentativa U21, el și-a construit cariera în campionate puternice din Europa și Asia. Cea mai importantă perioadă a petrecut-o la Hebar Pazardzhik, unde a contribuit la câștigarea titlului, Cupei și Supercupei Bulgariei în 2021, cel mai bun sezon din istorie al echipei.

În sezonul 2025-2026 a evoluat în Turcia, la İBB Spor Kulübü, după un scurt pasaj în Indonezia.

În 2021, el a fost unul dintre cei mai buni marcatori ai Canadei la prima ediție a competiției organizate de forul internațional de volei – Liga Națiunilor.

„Cu experiența acumulată în campionate extrem de competitive și cu mentalitatea specifică școlii nord-americane de volei, Bradley Gunter vine la Rapid pregătit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei și să ofere spectacol suporterilor alb-vișinii”, mai arată clubul din București.

Rapid continuă astfel campania de întărire a lotului înaintea sezonului 2026-2027, fiind al cincilea jucător adus în vară. Formația din Capitală, care a încheiat pe locul 6 sezonul trecut din Divizia A1, și-a înnoit și stafful tehnic, George Carpen preluând postul de antrenor principal, luând locul lui Laurențiu Lică, revenit la Corona Brașov.