Dinamo București transferă un internațional de volei cubanez cu experiență olimpică, Nivaldo Diaz

Nivaldo Diaz, în vârstă de 32 de ani, evoluează pe postul de extremă și are o înălțime de 2,01 metri.

Cubanezul este recunoscut pentru calitățile sale atletice, având un punct maxim de lovire a mingii la 3,70 metri.

Noul jucător al formației din Șoseaua Ștefan cel Mare vine de la Benfica Lisabona, vicecampioana Portugaliei.

Nivaldo Diaz are și o experiență importantă în voleiul pe plajă. Cea mai notabilă performanță a carierei sale fiind calificarea în sferturile de finală ale Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.

Internaționalul cubanez se află în prezent la echipa națională a Cubei, la Orleans (Franța), participând în Liga Națiunilor (VNL), unde vineri seară, de la ora 21:30, evoluează împotriva Serbiei.

Cuba ocupă locul 16 în clasamentul mondial.

Dinamo București a reușit să-și apere titlul național cucerit în 2025, adjudecându-și trofeul în sezonul trecut după o finală încheiat în meci decisiv cu Arcada Galați.