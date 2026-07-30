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Nouă amenzi și un dosar pentru furt după incidentele de la meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia, din preliminariile Champions League

Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a anunțat joi că a aplicat nouă sancțiuni contravenționale și a constatat o infracțiune de furt în urma incidentelor produse după partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, disputată pe stadionul „Ion Oblemenco”, în preliminariile Champions League.
Nouă amenzi și un dosar pentru furt după incidentele de la meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia, din preliminariile Champions League
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
30 iul. 2026, 11:52, Sport
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Potrivit Jandarmeriei, la aproximativ 30 de minute după fluierul final al meciului a izbucnit un conflict spontan între suporteri ai echipei gazdă, în afara stadionului.

Jandarmii au intervenit „în mod gradual și proporțional”, folosind mijloacele din dotare pentru extragerea persoanelor implicate și aplanarea conflictului.

Persoanele respective au fost conduse la sediul secției de poliție pentru stabilirea identității și dispunerea măsurilor legale.

În urma intervenției, au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale, în baza prevederilor Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. Totodată, jandarmii au constatat o infracțiune de furt, fiind întocmite actele de sesizare a organelor competente.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Craiova au precizat că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care au încălcat normele legale.

În același timp, instituția a făcut apel la suporteri să manifeste un comportament civilizat și a recomandat un consum responsabil de alcool, amintind modificările legislative recente privind consumul de băuturi alcoolice în arenele sportive și riscul producerii unor conflicte pe acest fond.

Partida dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia s-a încheiat cu scorul de 2-2, formația bulgară obținând calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, grație succesului din tur, scor 1-0.

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