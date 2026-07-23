Preliminarii Conference League. CFR Cluj și U Cluj remizează, FCSB pierde surprinzător

CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 1-1, în deplasare cu FC Alashkert (Armenia), după un meci în care a fost condusă la pauză. Gazdele au deschis scorul în minutul 35, prin Rafael Jesus, care a înscris cu o lovitură de cap după o fază fixă. Echipa pregătită de Antonio Folha a egalat imediat după reluare, în minutul 46, prin Andres Șfaiț, care a finalizat o acțiune rapidă a ardelenilor.

În ciuda presiunii exercitate de armeni în mai multe momente ale jocului, CFR a păstrat egalitatea și pornește cu prima șansă la calificare înaintea returului programat pe 30 iulie, la Cluj-Napoca.

Universitatea Cluj a remizat spectaculos, 2-2, cu Brann Bergen, pe stadionul din Sfântu Gheorghe, după ce a revenit de la 0-2.

Formația norvegiană a controlat mare parte a întâlnirii și a marcat prin Nicklas Castro (40) și Felix Myhre (53), însă schimbările operate de Cristiano Bergodi au revitalizat jocul gazdelor. Jovo Lukic a redus din diferență în minutul 85, iar Pedro Pinho a egalat trei minute mai târziu.

În prelungiri, Marius Ștefănescu a fost la câțiva centimetri de golul victoriei, lovind bara transversală. Returul va avea loc pe 30 iulie, în Norvegia.

FCSB a înregistrat surpriza negativă a serii, fiind învinsă cu 2-3 de FK Auda, pe teren propriu.

Letonii au deschis scorul încă din minutul 5, prin Eduards Daskevics. Octavian Popescu a egalat în minutul 23, dar Barthelemy Diedhiou a refăcut avantajul oaspeților în minutul 32.

În partea secundă, debutantul Aymen Boutoutaou a restabilit egalitatea (71), însă Kader Kone a adus victoria formației letone în minutul 90+4, profitând de o eroare în defensiva bucureștenilor. FCSB va încerca să întoarcă rezultatul în manșa secundă, programată peste o săptămână.