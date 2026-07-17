Universitatea Cluj întâlnește o echipă norvegiană în turul al doilea preliminar al Conference League, după eliminarea din Liga Europa

Universitatea Cluj a părăsit competiția Europa League joi seară, pe Cluj Arena, după ce a cedat cu 2-4 la loviturile de departajare cu Dinamo Kiev. Cele două manșe s-au încheiat fără gol marcat, 0-0 atât în tur, cât și în retur.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj continuă parcursul european în Conference League, unde o va întâlni echipa din Norvegia, SK Brann Bergen, în turul al doilea preliminar.

Prima manșă este programată pe 23 iulie și va avea loc în România, însă nu pe Cluj Arena, indisponibilă din cauza organizării festivalului Untold. Partida se va disputa pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, după cum au anunțat anterior reprezentații clubului clujean. Returul este programat pentru 30 iulie, la Bergen.

Universitatea Cluj a ratat calificarea după a doua serie de lovituri de departajare pierdută în decurs de cinci zile, după ce cedase și în Supercupa României în fața Universității Craiova. Totodată, aceasta a fost a treia înfrângere la penalty-uri suferită de formația clujeană în ultimele două luni, după ce pierduse și finala Cupei României tot la lovituri de departajare.

Dinamo Kiev, calificată în turul al doilea preliminar al Europa League, va înfrunta formația PAOK Salonic.