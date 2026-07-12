Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după ce a învins pe U. Cluj la loviturile de departajare

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României, ediția 2026, după ce a învins-o pe FC Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare (1-1 după cele 90 de minute regulamentare). Meciul s-a disputat duminică, 12 iulie 2026, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Partida a fost urmărită din tribune de aproximativ 15.000 de spectatori.

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 40 prin Steven Nsimba. Universitatea Cluj a egalat în repriza secundă, în minutul 53, prin golul lui Alibek Aliev.

Echipe:

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Romanchuk, Screciu, Stevanovic – Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, luni Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu, Assad Al Hamlawi

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj (4-2-3-1): Stânga – Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu – Codrea, G. Simion – Pinho, Nistor, Bic – Aliev

Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: Florin Neacșu, Marin Nicușor

Arbitru VAR: Adrian Cojocaru. Asistent VAR: Valentin Porumbel