Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după ce a învins pe U. Cluj la loviturile de departajare

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după ce a învins pe U. Cluj la loviturile de departajare

Universitatea Craiova, campioana Superligii, care este, de asemenea, deținătoarea Cupei României, a câștigat duminică, Supercupa României cu U. Cluj pe propriul teren.
Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după ce a învins pe U. Cluj la loviturile de departajare
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 iul. 2026, 00:51, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României, ediția 2026, după ce a învins-o pe FC Universitatea Cluj cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare (1-1 după cele 90 de minute regulamentare). Meciul s-a disputat duminică, 12 iulie 2026, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Partida a fost urmărită din tribune de aproximativ 15.000 de spectatori.

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 40 prin Steven Nsimba. Universitatea Cluj a egalat în repriza secundă, în minutul 53, prin golul lui Alibek Aliev.

Echipe:

Universitatea Craiova (3-4-3): Sava – Romanchuk, Screciu, Stevanovic – Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu – D. Matei, Nsimba, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, luni Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu, Assad Al Hamlawi

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj (4-2-3-1): Stânga – Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu – Codrea, G. Simion – Pinho, Nistor, Bic – Aliev

Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

 

Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)

Arbitru: Iulian Călin. Asistenți: Florin Neacșu, Marin Nicușor

Arbitru VAR: Adrian Cojocaru. Asistent VAR: Valentin Porumbel

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Opt tone de varză murată, descoperite în gropi săpate în pământ într-o localitate din Dâmbovița. Marfa va fi distrusă
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CSID
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da