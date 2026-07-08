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Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, debutează în noul sezon competițional. Duel cu ML Vitebsk în preliminariile Ligii Campionilor

Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, debutează miercuri seară în noul sezon competițional, evoluând în preliminariile UEFA Champions League, urmând să întâlnească formația belarusă ML Vitebsk, în prima manșă a turului I preliminar.
Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, debutează în noul sezon competițional. Duel cu ML Vitebsk în preliminariile Ligii Campionilor
sursă foto: Universitatea Craiova
Petre Apostol
08 iul. 2026, 11:37, Sport
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Partida dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova este programată de la ora 20:00 și se va disputa pe stadionul Mezőkövesdi Városi Stadion, din Ungaria. Meciul se joacă în Ungaria deoarece cluburile din Belarus își dispută meciurile europene pe teren neutru în urma măsurilor adoptate de UEFA după invazia Rusiei în Ucraina.

Învingătoarea dublei manșe va întâlni în turul al doilea preliminar câștigătoarea confruntării dintre FK Borac Banja Luka și Levski Sofia. În acel duel, prima manșă, disputată marți, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Antrenorul campioanei României, Filipe Coelho, se așteaptă la o partidă dificilă, în condițiile în care adversara se află în plin sezon competițional.

„Este primul meci al sezonului împotriva unui adversar bun, care are un ritm foarte bun de joc, pentru că a disputat deja 17 meciuri în campionat. Știm că este un meci dificil, dar știm și că putem obține un rezultat bun”, a declarat tehnicianul la conferința de presă premergătoare partidei.

ML Vitebsk este campioana en-titre a Belarusului, titlu cucerit în 2025, primul din istoria clubului și obținut la un an după promovarea în prima ligă. În actuala ediție de campionat, formația ocupă locul al doilea după 14 etape, la două puncte de liderul Dinamo Minsk.

Lotul Universității Craiova:

Portari: Răzvan Sava, Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu.

Fundași: Adrian Rus, Juraj Badelj, Nicușor Bancu, Nikola Stevanovic, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu.

Mijlocași: Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Ronaldo Webster, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Anzor Mekvabishvili, David Matei, Heriberto Tavares, Tudor Băluță.

Atacanți: Simon Elisor, Monday Etim, Ștefan Baiaram, Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba, Luca Băsceanu.

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