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Fostul internațional neerlandez Daley Blind revine pentru a treia oară la Ajax Amsterdam, la 36 de ani

Fundașul neerlandez Daley Blind a revenit la Ajax Amsterdam, după ce a semnat din postura de jucător liber de contract o înțelegere valabilă până la 30 iunie 2027, a anunțat miercuri clubul. Blind revine pentru a treia oară la Ajax, alături de care a cucerit șapte trofee în carieră.
Fostul internațional neerlandez Daley Blind revine pentru a treia oară la Ajax Amsterdam, la 36 de ani
sursă foto: Ajax Amsterdam
Petre Apostol
08 iul. 2026, 12:11, Sport
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În vârstă de 36 de ani, Blind începe astfel al treilea său mandat la Ajax, club la care s-a format și pentru care a debutat la echipa de seniori în decembrie 2008.

După un împrumut la FC Groningen în sezonul 2009-2010, fundașul stânga a revenit la Ajax, cu care a cucerit patru titluri consecutive în Eredivisie între 2011 și 2014 și Supercupa Johan Cruijff în 2013.

În vara lui 2014 a fost transferat la Manchester United, iar patru ani mai târziu s-a întors la Ajax. În primul sezon după revenire a câștigat eventul campionat-cupă, apoi Supercupa în 2019 și încă trei titluri de campion, ajungând la un total de șapte trofee în Eredivisie cu gruparea din Amsterdam.

Blind a părăsit Ajax în decembrie 2022 și a semnat ulterior un contract pe șase luni cu Bayern München, alături de care a cucerit titlul în Bundesliga. Din vara anului 2023 a evoluat pentru Girona FC, iar după expirarea contractului în această vară a revenit liber de contract la clubul care l-a format.

În cele două perioade petrecute anterior la Ajax, Blind a disputat 333 de meciuri oficiale și a înscris 13 goluri.

Directorul tehnic al clubului, Jordi Cruyff, a salutat revenirea fundașului.

„Este minunat să-l primim din nou pe Daley la clubul unde totul a început pentru el. Aduce experiență, calm și calitate, iar acestea sunt atuuri care pot ajuta imediat această echipă. Pentru noi este o mutare firească, deoarece un jucător cu experiența și personalitatea lui se potrivește perfect cu ceea ce vrem să construim”, a declarat Jordi Cruyff, la prezentarea oficială a fundașului.

Blind a fost, de asemenea, un component de bază al echipei naționale din Țările de Jos. S-a retras din echipa națională în 2024, după 108 selecții și trei goluri marcate.

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