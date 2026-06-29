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Campioana Universitatea Craiova încheie cu victorie seria meciurilor de verificare din cantonamentul din Austria

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, a încheiat cu o victorie cantonamentul din Austria, după ce s-a impus luni cu scorul de 4-3 în dulul cu formația ucraineană Polissya Zhytomyr, ocupanta locului al treilea în ultimul sezon din campionatul Ucrainei.
Campioana Universitatea Craiova încheie cu victorie seria meciurilor de verificare din cantonamentul din Austria
sursă foto: Universitatea Craiova
Petre Apostol
29 iun. 2026, 21:38, Sport
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Partida a reprezentat ultimul test al echipei Universitatea Craiova, pregătită de Filipe Coelho, înaintea revenirii în țară. Meciul a avut un format special, cu patru părți de joc a câte 30 de minute, pentru ca întreg lotul să poată fi rulat.

Golurile campioanei României au fost marcate de Ștefan Baiaram (58), Carlos Mora (81), Steven Nsimba (87) și Mihnea Rădulescu (98).

Pentru acest joc, Filipe Coelho a trimis în teren următoarea formulă de start: Răzvan Sava – Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Nicușor Bancu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Ștefan Baiaram.

Pe parcursul celor 120 de minute au mai evoluat: Laurențiu Popescu (min.49), Darius Fălcușan (min. 60), Alexandru Crețu (min. 60), Steven Nsimba (min.60), Anzor Mekvabisvili (min. 60), David Matei (min.74), Ronaldo Webster (min. 74), Carlos Mora (min. 74), Luca Băsceanu (min.74), Mihnea Rădulescu (min. 90), Sebastian Șerban (min.90) și Alexandru Maxim (min.90).

Acesta a fost al treilea și ultimul amical disputat de olteni în stagiul de pregătire din Austria. În precedentele partide, Universitatea Craiova a învins FC Stubai cu 7-1 și a remizat, scor 1-1, cu Sabah Baku.

Universitatea Craiova va debuta în noua stagiune pe 8 iulie, în deplasare, împotriva formației Vitebsk, în prima manșă a turului inaugural preliminar din Liga Campionilor. Între cele două dueluri europene, oltenii vor disputa și Supercupa României, pe 12 iulie, contra celor de la Universitatea Cluj.

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