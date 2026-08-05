Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, înaintea duelului cu KuPS: Știm foarte bine ce avem de făcut

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care a luat campionatul aici în Finlanda în ultimii doi ani și, de asemenea, este o echipă care vine din UEFA Champions League. Sunt foarte puternici, în special aici, pe teren propriu. Dar noi știm foarte bine ce avem de făcut și sper că mâine să putem să obținem un rezultat bun”, a declarat antrenorul Filipe Coelho, miercuri, la conferința de presă premergătoare partidei.

Antrenorul Universității Craiova a evidențiat stilul de joc al adversarei și a explicat că faptul că se va juca pe teren sintetic nu trebuie să reprezinte o scuză.

„Va fi un meci greu împotriva unei echipe căreia îi place să aibă posesia și care are o construcție foarte bună a jocului. Au jucători care pot dezechilibra oricând jocul și sunt foarte puternici și în fazele fixe. Terenul artificial este o provocare pentru noi, pentru că este diferit față de ceea ce suntem obișnuiți. Dar nu poate fi o scuză. Este un lucru care trebuie să ne facă să fim mai concentrați și mult mai pregătiți pentru jocul de mâine”, a spus portughezul.

Coelho a precizat că echipa nu are experiență recentă pe un astfel de teren, însă consideră că adaptarea depinde în primul rând de jucători.

„De când am venit la Universitatea Craiova, este pentru prima oară când avem parte de o astfel de confruntare pe un teren artificial. Cel mai important este faptul că jucătorii vor ști foarte bine ce vor avea de făcut. Este un lucru nou pentru noi, dar terenul este același pentru ambele echipe”, a afirmat antrenorul.

Principalul atu al celor de la KuPS: forța colectivă

„Au jucători interesanți, jucători buni, dar eu cred că punctul lor forte reprezintă echipa. Este ușor de observat că au un proces de lucru de durată și unul foarte bun. Știu foarte bine ce au de făcut pe teren. Sarcina noastră este să nu le permitem să profite de punctele lor forte și, în același timp, să încercăm să speculăm anumite slăbiciuni pe care credem că le putem exploata”, a completat Coelho.

La rândul său, atacantul Monday Etim a transmis că atmosfera din lot este una excelentă înaintea confruntării din Finlanda.

„Cred că acesta este unul dintre lucrurile de care sunt cel mai mândru la această echipă. Reușim întotdeauna să păstrăm o atmosferă foarte bună și o energie pozitivă în vestiar, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren. Este foarte important pentru noi acest aspect”, a declarat fotbalistul Universității Craiova.

Meciul dintre KuPS și Universitatea Craiova, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, se va disputa joi, la Kuopio, de la ora 18:00. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar echipa calificată va avansa în play-off-ul competiției.