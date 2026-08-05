Jelena Ostapenko, ținta unui val de abuzuri online după retragerea de la Toronto, inclusiv amenințări cu moartea

Jelena Ostapenko a abandonat partida cu Shuai Zhang la scorul de 0-6, 0-4, marți noapte, acuzând probleme de sănătate. La scurt timp după retragere, conturile sale de pe rețelele de socializare au fost inundate de mesaje jignitoare.

Printre acestea s-au numărat remarci ofensatoare la adresa aspectului fizic și a greutății sportivei, dar și amenințări extrem de grave. Într-unul dintre mesajele distribuite de letonă, un utilizator îi ura moartea unui membru al familiei și îi transmitea că speră să sufere o accidentare. Ostapenko a etichetat Instagram și a cerut platformei să ia măsuri împotriva contului respectiv.

„Comentarii și mesaje care amenință viața. Instagram, vă rog să faceți ceva în privința acestui profil toxic, nu doar pentru mine, ci și pentru ceilalți jucători de tenis”, a transmis Ostapenko.

„Asta trebuie să suporte un sportiv profesionist după aproape fiecare înfrângere. (…) Acestea sunt mesajele pe care le primești după o zi foarte grea pe teren, în care nu te-ai simțit bine din punct de vedere al sănătății. Sunt sigură că niciunul dintre voi nu are idee ce înseamnă sportul de performanță”, a completat letona.

Cazul vine la doar câteva săptămâni după ce WTA a publicat cel de-al doilea raport anual privind abuzurile online în tenisul profesionist, realizat de WTA și World Tennis (fosta ITF).

Potrivit raportului, în sezonul 2025 au fost identificate peste 12.000 de postări și mesaje abuzive la adresa jucătoarelor, dintre care 3.726 au fost clasificate drept cazuri grave. Raportul arată și că 42% din totalul abuzurilor verificate au provenit de la pariori, iar aceștia au fost responsabili pentru 59% dintre cazurile cele mai grave, care au inclus amenințări cu violența, mesaje rasiste, sexuale sau amenințări cu moartea.

După retragerea Jelenei Ostapenko, Shuai Zhang s-a calificat în turul al treilea, unde o va întâlni pe liderul mondial Aryna Sabalenka.