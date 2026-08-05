Alex Eala a scris istorie la Washington. Efectul este incredibil: o țară întreagă s-a îndrăgostit de tenis

Alexandra Eala, în vârstă de 21 de ani, a devenit prima jucătoare din Filipine care câștigă un turneu de simplu din circuitul WTA, după ce a învins-o în finala de la Washington pe americanca Jessica Pegula, una dintre cele mai bine clasate jucătoare ale lumii, transmite The Guardian. Succesul a avut un ecou uriaș în Filipine, unde tenisul nu s-a bucurat niciodată de popularitatea baschetului, boxului sau biliardului. Președintele Ferdinand Marcos a felicitat-o public pentru „o nouă realizare istorică”, spunând că sportiva „redefinește ceea ce este posibil pentru tenisul filipinez și inspiră nenumărați tineri să viseze fără limite”.

O finală dramatică și o performanță istorică

Meciul decisiv de la Washington s-a întins pe parcursul a două zile din cauza ploii, însă Alex Eala a revenit spectaculos după ce a fost condusă și a obținut cel mai important titlu al carierei. La final, chiar și adversara sa, Jessica Pegula, a remarcat atmosfera creată de suporterii filipinezi. „Este cea mai frumoasă atmosferă pe care am văzut-o vreodată într-o finală disputată într-o zi de luni. Fanilor filipinezi le mulțumesc pentru că ajută tenisul să crească în întreaga lume”, a spus americanca. În tribune au apărut mesaje precum „Alex, ne faci mândri că suntem filipinezi”, semn al impactului pe care sportiva îl are deja în țara sa.

Terenurile de tenis s-au umplut peste noapte

Entuziasmul generat de rezultatele lui Eala a depășit granițele competiției. Cluburile de tenis din Filipine au raportat o creștere puternică a cererii, cursurile și taberele pentru copii s-au ocupat rapid, iar unele baze sportive au început să modernizeze terenurile vechi pentru a face față numărului tot mai mare de practicanți. Chiar jucătoarea a povestit că, atunci când revine la Manila, oamenii îi spun că este aproape imposibil să mai găsească un teren liber. „Când eram mică, terenurile erau goale și aproape nimeni nu juca tenis. Acum este greu să găsești unul disponibil, iar asta este un lucru extraordinar”, a declarat Eala.

De la terenuri improvizate la elita tenisului mondial

Parcursul sportivei este cu atât mai remarcabil cu cât primii pași în tenis i-a făcut pe terenuri improvizate, amenajate pe foste terenuri de baschet din Quezon City. La doar 13 ani a plecat în Spania, unde a primit o bursă la Academia Rafa Nadal, una dintre cele mai prestigioase școli de tenis din lume. De atunci, ascensiunea sa a fost constantă. Înaintea triumfului de la Washington, Eala impresionase deja la Wimbledon, unde a devenit prima filipineză care a ajuns atât de departe într-un turneu de Grand Slam și a eliminat-o în două seturi pe campioana en titre, Iga Swiatek.

Alex Eala – un nou simbol pentru Filipine

Filipine nu a mai avut un sportiv capabil să unească întreaga țară la acest nivel de la legendarul boxer Manny Pacquiao. Fostul campion mondial a salutat performanța tinerei jucătoare și a numit-o „noua noastră campioană”, spunând că victoria ei reflectă „inima filipineză”. Directorul turneului de la Washington, Mark Ein, a declarat că interesul pentru meciurile lui Alex Eala a fost fără precedent. Potrivit acestuia, în ultima lună aproximativ 80% dintre solicitările primite de organizatori au fost legate de programul în care evolua sportiva filipineză.

O victorie care poate schimba viitorul tenisului

Alex Eala consideră că succesul său poate reprezenta începutul unei schimbări importante pentru sportul din Filipine. Ea susține că este nevoie de mai multe terenuri publice, echipamente accesibile și investiții în dezvoltarea copiilor talentați, astfel încât tenisul să nu mai fie perceput ca un sport rezervat doar celor privilegiați. La ceremonia organizată în onoarea sa la Palatul Prezidențial din Manila, sportiva a transmis un mesaj simplu, dar puternic: „Sunt recunoscătoare că pot împărtăși aceste reușite cu întreaga țară. Este victoria noastră, a tuturor.”