Prima pagină » Știri externe » Cutremurul devastator din Filipine a ridicat fundul mării cu până la doi metri. Coralii au ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri

Cutremurul devastator din Filipine a ridicat fundul mării cu până la doi metri. Coralii au ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri

Cutremurul cu magnitudinea 7,8 care a lovit sudul Filipinelor a provocat un fenomen rar și spectaculos, dar cu efecte dramatice asupra mediului. Potrivit The Guardian, mișcarea tectonică a ridicat fundul mării cu până la doi metri în unele zone, expunând corali, pajiști marine și mii de organisme care au rămas fără apă.
Cutremurul devastator din Filipine a ridicat fundul mării cu până la doi metri. Coralii au ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
15 iun. 2026, 11:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Seismul produs luni în largul insulei Mindanao a provocat moartea a cel puțin 61 de persoane, iar alte aproximativ 40 sunt în continuare date dispărute. La câteva zile după cutremur, locuitorii din provinciile Sarangani și Davao Occidental au observat o schimbare surprinzătoare a peisajului. În unele zone, linia țărmului s-a extins cu până la 200 de metri, iar porțiuni întinse din fundul mării au devenit vizibile, mai scrie The Guardian.

Cutremur în Filipine. Coralii au ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri. Sursa foto: X/@punongmhistrado.

Corali și ecosisteme marine expuse la suprafață

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a explicat că fenomenul, cunoscut sub numele de „ridicare costieră”, a fost provocat de deplasarea unei porțiuni din fosa Cotabato, una dintre cele mai active zone seismice din regiune. Echipele trimise în teren au descoperit întinderi mari de recife de corali și pajiști marine rămase deasupra nivelului apei. Imaginile publicate de autorități arată corali uscați și numeroși pești, scoici și alte viețuitoare marine moarte. Specialiștii avertizează că ecosistemele afectate ar putea avea nevoie de ani pentru a se reface, iar unele zone ar putea suferi schimbări permanente.

O transformare vizibilă a litoralului

Potrivit evaluărilor preliminare, fundul mării s-a ridicat cu aproximativ doi metri în anumite sectoare ale coastei sudice a insulei Mindanao. Localnicii au semnalat inițial fenomenul după ce au observat mirosuri puternice provenite de la organismele marine aflate în descompunere. Ulterior, autoritățile au confirmat amploarea modificărilor geologice produse de cutremur. Seismul de 7,8 grade este considerat unul dintre cele mai puternice care au lovit Filipinele în ultimii ani. Țara se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe planetă, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Experții continuă să monitorizeze zona pentru a evalua impactul pe termen lung asupra ecosistemelor marine și a comunităților de coastă.

Recomandarea video

Generalul Dorin Toma, fost comandant NATO, acuzații grave la adresa premierului desemnat Adrian Veștea
G4Media
VIDEO - Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
GSP.ro
Adrian Veștea a reacționat după ce USR a anunțat că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”. Ce spune despre o colaborare cu PSD
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Libertatea
Primul semn al cancerului de piele! La ce să fii atent, ca să-ți crești șansele de vindecare
CSID
Când se vor ieftini benzina, motorina și kerosenul după ce Trump a anunțat: „Să curgă petrolul!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia