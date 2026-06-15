Cutremurul devastator din Filipine a ridicat fundul mării cu până la doi metri. Coralii au ieșit la suprafață, iar litoralul s-a extins cu 200 de metri

Seismul produs luni în largul insulei Mindanao a provocat moartea a cel puțin 61 de persoane, iar alte aproximativ 40 sunt în continuare date dispărute. La câteva zile după cutremur, locuitorii din provinciile Sarangani și Davao Occidental au observat o schimbare surprinzătoare a peisajului. În unele zone, linia țărmului s-a extins cu până la 200 de metri, iar porțiuni întinse din fundul mării au devenit vizibile, mai scrie The Guardian.

Corali și ecosisteme marine expuse la suprafață

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie a explicat că fenomenul, cunoscut sub numele de „ridicare costieră”, a fost provocat de deplasarea unei porțiuni din fosa Cotabato, una dintre cele mai active zone seismice din regiune. Echipele trimise în teren au descoperit întinderi mari de recife de corali și pajiști marine rămase deasupra nivelului apei. Imaginile publicate de autorități arată corali uscați și numeroși pești, scoici și alte viețuitoare marine moarte. Specialiștii avertizează că ecosistemele afectate ar putea avea nevoie de ani pentru a se reface, iar unele zone ar putea suferi schimbări permanente.

O transformare vizibilă a litoralului

Potrivit evaluărilor preliminare, fundul mării s-a ridicat cu aproximativ doi metri în anumite sectoare ale coastei sudice a insulei Mindanao. Localnicii au semnalat inițial fenomenul după ce au observat mirosuri puternice provenite de la organismele marine aflate în descompunere. Ulterior, autoritățile au confirmat amploarea modificărilor geologice produse de cutremur. Seismul de 7,8 grade este considerat unul dintre cele mai puternice care au lovit Filipinele în ultimii ani. Țara se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe planetă, unde cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente. Experții continuă să monitorizeze zona pentru a evalua impactul pe termen lung asupra ecosistemelor marine și a comunităților de coastă.