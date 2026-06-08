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Alertă de tsunami în Filipine după cutremurul de 7,8 grade. MAE sfătuiește românii să evite zonele de coastă din sudul țării

MAE a emis luni o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Filipine, după producerea unui cutremur de 7,8 grade. Țara afectată de seism a emis o alertă de tsunami.
Alertă de tsunami în Filipine după cutremurul de 7,8 grade. MAE sfătuiește românii să evite zonele de coastă din sudul țării
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
08 iun. 2026, 13:42, Social
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Ministerul Afacerilor Externe informează luni faptul că autoritățile din Filipine au emis o alertă de tsunami după producerea unui cutremur de 7,8 grade, care a afectat largul provinciei Sarangani.

Potrivit MAE, avertizarea de tsunami vizează mai multe zone de coastă din sudul țării, respectiv provinciile Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat și South Cotabato.

În aceste condiții, MAE recomandă cetățenilor români să evite aceste regiuni, să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Ministerul mai precizează că românii aflați în Filipine pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Manila, +63 288439014. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

De asemenea, pentru situații deosebite sau urgențe, cetățenii români au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice, +63 9178170939.

Seismul, urmat de o replică de magnitudine 6,1

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 produs luni, la ora 07:37, în largul insulei Mindanao din Filipine, s-a soldat cu cel puțin 15 morți, 129 de răniți până la acest moment.

Seismul a fost urmat de o replică de magnitudine 6,1 în sudul Filipinelor, conform Institutului american de geofizică USGS, care a precizat că noul cutremur s-a produs în mare, la o adâncime de 67 de kilometri, în apropierea provinciei Sarangani, pe insula Mindanao.

Filipinele se află pe „Centura de Foc a Pacificului”, o regiune cunoscută pentru activitatea seismică destul de ridicată, unde cutremurele sunt frecvente.

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