Doi frați de 12 și 15 ani au murit înecați în râul Moldova. O fetiță de 6 ani a fost salvată

Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, și-au pierdut viața duminică după-amiază după ce s-au înecat în apele râului Moldova, în amonte de podul de la Horia, județul Neamț. O fetiță de 6 ani, aflată și ea în apă, a fost salvată de o persoană din zonă înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:35, când a fost anunțat că trei copii s-ar fi înecat în râul Moldova. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (două autoturisme de serviciu, două bărci, o ambulanță SMURD TIM), Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială pentru scafandri) SVSU Roman (un autoturism și o barcă), SVSU Horia, SAJ (două ambulanțe) și IPJ.

Fetița, salvată de un martor

Potrivit ISU Neamț, fetița de 6 ani a fost scoasă din apă de un martor, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital. De asemenea, o femeie care a suferit un atac de panică a fost asistată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Între timp, scafandrii au continuat căutările pentru cei doi copii dispăruți. Aceștia au fost găsiți și aduși la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi băieți nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă a declarat decesul acestora. Victimele aveau 12 și, respectiv, 15 ani.

Potrivit surselor MEDIAFAX, fetița a fost luată de curent, iar un bărbat de 38 de ani, partenerul mamei, a sărit în apă după ea. Curentul i-ar fi luat pe amândoi și i-a fost cerut ajutorul băiatului de 15 ani. Acesta le-a dat mâna, fiind luat și el de curent. Băiatul de 12 ani a încercat să intervină, fiind luați toți de curent. Bărbatul și fetița au reușit să se agațe și să iasă la mal, dar din nefericire, cei doi băieți nu. Mama nu era cu aceștia.

Recomandările autorităților

Reprezentanții ISU le recomandă oamenilor să se scalde doar în locuri special amenajate, să evite râurile, lacurile și canalele cu curenți puternici sau maluri periculoase și să supravegheze permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia. De asemenea, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu intre singuri în apă, să nu sară de pe poduri sau alte construcții, să evite scăldatul după consumul de alcool ori pe timpul nopții și să nu intre în apă rece imediat după o expunere îndelungată la soare.