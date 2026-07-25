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Accident rutier produs lângă locuința lui Klaus Iohannis. Doi copii au fost transportați la spital

Un accident rutier între două mașini s-a produs în Sibiu, lângă locuința fostului președinte Klaus Iohannis. Doi copii în vârstă de 6 și 10 ani au fost transportați la spital.
Accident rutier produs lângă locuința lui Klaus Iohannis. Doi copii au fost transportați la spital
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Ioana Târziu
25 iul. 2026, 13:49, Social
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Un accident rutier s-a produs în Sibiu, sâmbătă, lângă locuința fostului președinte Klaus Iohannis. Acesta s-a produs la intersecția străzii Hegel cu strada Bâlea.

Potrivit cercetărilor polițiștilor din Sibiu, „în timp ce conducea un autoturism pe strada Hegel din municipiul Sibiu, la intersecția cu strada Bâlea, un bărbat, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere”. Acesta „a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”.

Doi minori au suferit vătămări corporale în urma accidentului

În urma impactului, „pasagerii din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 43 de ani, respectiv o minoră în vârstă de 6 ani și un minor în vârstă de 10 ani, ambii domiciliați în municipiul Sibiu, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”.

SAJ SIBIU a intervenit cu un echipaj de tip C (medic)

Echipajul SAJ sosit la fața locului „a acordat asistență medicală la doi minori, un băiat 10 ani și fetita de 6 ani. Aceștia au suferit traumatisme craniene. Dupa acordarea îngrijirilor medicale ,copiii au fost transportati la CPU Luther în stare stabilă”.

Autoritățile realizează în continuare cercetări, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

De asemenea, polițiștii au transmis că accidentul nu a afectat traficul.

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