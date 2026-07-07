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UPDATE: Accident de muncă pe Autostrada Sibiu – Pitești: Doi muncitori turci au fost răniți după surparea unui mal de pământ

Doi bărbați, de 21 și 50 de ani, au fost răniți grav, marți, în timp ce lucrau la autostrada Sibiu-Pitești, în zona Boița, din județul Sibiu. Peste ei s-a surpat un mal de pământ.
UPDATE: Accident de muncă pe Autostrada Sibiu - Pitești: Doi muncitori turci au fost răniți după surparea unui mal de pământ
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Laura Buciu
07 iul. 2026, 12:09, Social
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UPDATE:

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu transmit că cei doi bărbați răniți pe șantierul autostrăzii sunt cetățeni străini, în vârstă de 21 și 50 de ani.

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În timp ce efectuau lucrări în tunelul șantierului autostrăzii A1, de pe raza localității Boița, cei doi au fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavanul tunelului, care au căzut peste ei.

În urma incidentului, cei doi muncitori au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, se fac cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul.

Surse locale au declarat că cei doi muncitori sunt de cetățenie turcă.

Știre inițială:

Doi bărbați, de 21 și 50 de ani, au fost răniți grav, marți, în timp ce lucrau la autostrada Sibiu-Pitești, în zona Boița, din județul Sibiu. Peste ei s-a surpat un mal de pământ.

Două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au intervenit la un accident de muncă, în apropiere de localitatea Boița.

Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ.

Din primele informații, o persoană este inconștientă, iar a doua este conștientă, ambele fiind extrase de sub pământ.

„Cele două persoane în vârstă de 21 și 50 de ani, muncitori la autostradă, au suferit traumatisme la coloană și traumatisme ale membrelor. După imobilizarea pacienților și acordarea de îngrijiri medicale, cei doi au fost transportați, conștienți, la UPU Sibiu, pentru investigații suplimentare.

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