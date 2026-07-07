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Raliul Sibiului 2026: restricții de trafic și parcări închise timp de mai multe zile

Municipiul Sibiu va găzdui, în perioada 10–12 iulie, o nouă ediție a Raliului Sibiului, competiție care reprezintă etapa a V-a a Campionatului Național de Raliuri. Pe durata competiției, șoferii vor trebui să țină cont de restricții de circulație și de închiderea mai multor parcări din centrul orașului.
Raliul Sibiului 2026: restricții de trafic și parcări închise timp de mai multe zile
Sursa foto: Primăria Municipiului Sibiu
Oana Antipa
07 iul. 2026, 12:03, Social
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Restricțiile de trafic vor fi în vigoare de vineri, 10 iulie, ora 09:00, până sâmbătă, 11 iulie, ora 01:00.

În acest interval, circulația va fi închisă pe strada Piața Unirii, între intersecția cu strada Andrei Șaguna și sensul giratoriu de la intersecția cu Calea Dumbrăvii, bulevardul Vasile Milea și strada Constantin Noica, inclusiv pe segmentele din fața Cazarmei 90 și a hotelului Continental Forum. Traficul dinspre strada Cetății către strada Tribunei va fi menținut.

La intersecția bulevardului Victoriei cu strada Andrei Șaguna, accesul dinspre sediul Primăriei Sibiu către Piața Unirii va fi restricționat. Circulația dinspre bulevardul Victoriei către strada Andrei Șaguna se va desfășura normal.

Circulația va fi închisă pe bulevardul Corneliu Coposu, între Sala Thalia și Piața Unirii, pe sensul de mers dinspre Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu către Hotel Ramada. Pe sensul opus, banda întâi va rămâne deschisă pentru autovehiculele care circulă dinspre strada Berăriei spre spital.

Nu în ultimul rând, traficul va fi închis și pe strada Emil Cioran, pe tronsonul cuprins între aleea de acces în parcarea Centrului Cultural „Ion Besoiu” și sensul giratoriu din Piața Unirii.

Mai multe parcări vor fi închise temporar

Pe lângă restricțiile de trafic, autoritățile locale au anunțat și închiderea mai multor parcări, după cum urmează:

  • parcarea din zona de acces la Centrul Cultural „Ion Besoiu” (zona Troiță), în perioada 8 iulie, ora 06:00 – 12 iulie, ora 22:00;
  • parcarea laterală a Centrului Cultural „Ion Besoiu”, de pe strada Emil Cioran, în intervalul 8 iulie, ora 23:00 – 12 iulie, ora 22:00;
  • o parte din parcarea din fața Gării Sibiu, între 9 iulie, ora 12:00 și 12 iulie, ora 20:00;
  • parcarea din Piața Teatrului, în perioada 9 iulie, ora 20:00 – 12 iulie, ora 22:00;
  • parcarea destinată taxiurilor din Piața Unirii, parcarea din fața hotelului Continental Forum și parcarea laterală dintre Magazinul Dumbrava și Blocul Plombă, în intervalul 10 iulie, ora 09:00 – 11 iulie, ora 01:00.

Recomandări pentru participanții la trafic

Autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările în zona centrală a municipiului și să utilizeze rute alternative pe durata restricțiilor impuse de desfășurarea competiției.

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