Transfăgărășanul și DN1, lovite de restricții în plin sezon turistic. Trafic închis pentru Turul Ciclist al Sibiului și Romanian Tour 2

Cele mai importante restricții sunt programate luni, 6 iulie, când circulația va fi afectată pe DN7C – Transfăgărășan, în zona Bâlea Lac – Bâlea Cascadă – Cârțișoara.

Restricții în județul Sibiu

Sâmbătă, 4 iulie 2026, în cadrul Etapei IA a Turului Ciclist al Sibiului, vor fi restricții pe DN1, între Săcel, la intersecția cu DJ106D, și Cristian, la intersecția cu DJ106E. Circulația va fi afectată în intervalul 10:30 – 10:45.

Duminică, 5 iulie 2026, în Etapa a II-a, restricțiile vor viza DN1, între Miercurea Sibiului, la intersecția cu DJ106F, și Săcel, la intersecția cu DJ106D. Măsurile vor fi aplicate între orele 12:30 și 13:05.

Transfăgărășanul, afectat pe 6 iulie

Luni, 6 iulie 2026, vor avea loc mai multe evenimente care vor bloca sau restricționa circulația pe Transfăgărășan.

Pentru concursul Transfăgărășan Challenge, competiție pentru amatori conexă Turului Ciclist al Sibiului, traficul va fi restricționat pe DN7C – Transfăgărășan, între intersecția cu DJ105P și Bâlea Lac, în intervalul 12:45 – 16:15.

Tot luni, în cadrul Etapei a III-a a Turului Ciclist al Sibiului, competiția pentru profesioniști, vor fi restricții pe DN7C astfel:

Cabana Vama Cucului – Bâlea Cascadă, între orele 09:00 și 13:30;

Bâlea Lac – Cârțișoara, între orele 13:30 și 18:00.

În aceeași zi, între orele 09:00 și 17:00, cu o pauză între 12:00 și 13:00, traficul va fi închis pe DN7C Transfăgărășan, între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, pentru desfășurarea evenimentului automobilistic COBYX Collection – Romanian Tour 2.

Restricții și în județul Brașov

În județul Brașov, luni, 6 iulie 2026, în cadrul Etapei a III-a, vor fi restricții pe DN1, între Voila și Sâmbăta de Jos, zona intersecțiilor cu DJ105 și DJ105B. Intervalul anunțat este 13:40 – 13:45.

Ultimele restricții, pe DN14

Marți, 7 iulie 2026, în Etapa a IV-a, restricțiile vor viza DN14, între Dumbrăveni, la intersecția cu DJ142C, și Șaroș pe Târnave, la intersecția cu DJ141B. Intrarea în sectorul restricționat este estimată pentru intervalul 14:35 – 14:40, iar ieșirea pentru intervalul 14:40 – 14:55.

Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte indicațiile organizatorilor și ale echipajelor de poliție aflate în teren, să circule cu prudență și să ia în calcul rute alternative, mai ales în zona Transfăgărășanului, unde restricțiile se suprapun cu perioada de vârf a sezonului turistic.