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Două accidente s-au produs pe A1, în zona localității Cristian: Patru persoane rănite, după impactul dintre un microbuz și două autoutilitare

Două accidente rutiere s-au produs miercuri după-amiază pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în zona localității Cristian. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, în primul eveniment au fost implicate un microbuz de transport persoane și două autoutilitare, în urma căruia patru persoane au necesitat transportul la spital. Ulterior, în aceeași zonă, trei autocamioane au fost implicate într-un al doilea accident, soldat doar cu pagube materiale.
Două accidente s-au produs pe A1, în zona localității Cristian: Patru persoane rănite, după impactul dintre un microbuz și două autoutilitare
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Diana Nunuț
08 iul. 2026, 18:34, Social
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Două accidente rutiere s-au produs miercuri pe autostrada A1, în dreptul localității Cristian, afectând traficul pe sensul de mers Deva – Sibiu.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, primul accident s-a produs între două autoutilitare și un microbuz de transport persoane.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe Autostrada A1, sensul de mers Săliște – Sibiu, la km 262, în zona localității Cristian, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din județul Buzău, nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă în fața sa de către un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din județul Dâmbovița, care la rândul său a fost proiectată într-o altă autoutilitară, condusă de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din județul Dâmbovița”, informează ISU Sibiu.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

„Patru pasageri din microbuzul condus de către bărbatul în vârstă de 42 de ani, respectiv o femeie în vârstă de 45 de ani, din județul Bacău, o femeie în vârstă de 49 de ani, din județul Bacău, o femeie în vârstă de 41 de ani, din județul Neamț și un bărbat în vârstă de 38, din județul Brașov, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, mai anunță autoritățile locale.

Al doilea accident, soldat doar cu pagube materiale

În aceeași zonă, un alt accident s-a produs, de această dată fiind implicate trei autocamioane.

ISU Sibiu anunță că în urma celui de-al doilea accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Din cauza celor două evenimente rutiere, circulația pe sensul de mers Săliște – Sibiu a fost restricționată pe banda a doua, traficul desfășurându-se pe prima bandă și pe banda de urgență. În acest sens, valorile de trafic sunt ridicate în zonă, iar reluarea circulației în condiții normale este estimată în jurul orei 19:00.

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