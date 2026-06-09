Autotren încărcat cu nisip, răsturnat pe A1 între Arad și Timișoara. Un bărbat a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc marți pe autostrada A1, pe sensul de mers Arad – Timișoara, unde un autotren s-a răsturnat în afara carosabilului. La intervenție au fost trimise echipaje ale ISU Arad.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la fața locului au intervenit o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad.

În urma accidentului a rezultat o victimă, un bărbat conștient, cooperant și neîncarcerat. Acesta a fost evaluat medical de echipajul SMURD și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri și investigații.

Conform informațiilor, autotrenul implicat în accident transporta nisip. Pompierii militari arădeni au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în zona producerii accidentului.