Accident grav pe E85. Șofer de TIR, încarcerat în cabină după ce s-a răsturnat cu autotrenul

Un accident rutier s-a produs marți în jurul orei 12:15 pe drumul european E85, în comuna Săbăoani, după ce un autotren încărcat cu plase de sârmă a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Potrivit ISU Neamț, accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Roman, cu o autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

La intervenție au mai participat și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săbăoani și ai Inspectoratului de Poliție Județean.

La sosirea autorităților, șoferul autotrenului, un bărbat în vârstă de 64 de ani, era încarcerat în cabina vehiculului, potrivit informațiilor.

Pompierii au intervenit cu echipamentele de descarcerare și au reușit să îl scoată din cabină.

Victima era semiconștientă și prezenta multiple traumatisme. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, care i-a acordat primul ajutor la locul accidentului, după care l-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

După încheierea operațiunii de salvare, pompierii au luat și o serie de măsuri necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul accidentului.