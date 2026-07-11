Prima pagină » Sport » Pilotul de curse moto Adrian Rus – Sinner a murit într-un accident la o cursă din Cehia

Pilotul de curse moto Adrian Rus – Sinner a murit într-un accident la o cursă din Cehia

Pilotul de curse moto Adrian Rus – Sinner a murit sâmbătă într-un accident produs în timpul unei curse la Brno, în Cehia. După tragicul eveniment în care și-a mai pierdut viața un sportiv, organizatorii au decis anularea întregului program competițional din acest weekend.
Pilotul de curse moto Adrian Rus – Sinner a murit într-un accident la o cursă din Cehia
Foto: Facebook
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 01:42, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Federația Română de Motociclism a anunțat că doi sportivi au murit sâmbătă, în cursul programului competițional din cadrul din cadrul unei curse de moto la Brno. Unul dintre piloți este Adrian Rus – Sinner.
„Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.
Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi.
În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner”, a transmis Federația într-un mesaj pe Facebook.
Organizatorii au decis, în urma tragicului accident să anuleze întregul program competițional rămas din acest weekend.
În mesaj, Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.
Federația Română de Motociclism precizează în final că, din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Ce obiective au intrat de curând pe harta turistică a României. Câteva propuneri de excursii prin țară
G4Media
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
GSP.ro
Jurnalista Gândul Adina Anghelescu cere DIICOT investigarea deep-fake-ului în care are un conflict sângeros cu Mugur Isărescu. Detalii-cheie din plângerea adresată procurorilor
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
Libertatea
Cine este Leonita Xhaka, femeia care îi este alături căpitanului Elveției la Cupa Mondială 2026
CSID
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da