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Trafic oprit pe DN7 în Hunedoara după un accident rutier cu trei vehicule

Traficul rutier a fost complet oprit pe DN7 Orăștie–Simeria, în zona localității Turdaș, județul Hunedoara, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule: un microbuz și două autoturisme.
Trafic oprit pe DN7 în Hunedoara după un accident rutier cu trei vehicule
Mediafax foto / Remus Badea
Andrei Rachieru
30 iun. 2026, 08:51, Social
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Evenimentul a dus la blocarea circulației pe ambele sensuri și la intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

La fața locului au intervenit echipaje ale SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean, care au evaluat trei persoane implicate în coliziune. Două dintre acestea au necesitat transportul la spitalul din Orăștie pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Potrivit primelor informații, una dintre victime a suferit mai multe traumatisme, însă se afla în stare conștientă și cooperantă în momentul preluării de către echipajele medicale.

Pe durata intervenției autorităților, circulația rutieră a fost complet blocată pe ambele sensuri de mers, ceea ce a generat aglomerație și întârzieri semnificative în zonă. Echipele de intervenție au acționat pentru eliberarea carosabilului și reluarea traficului în condiții de siguranță.

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