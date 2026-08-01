Prima pagină » Social » Accident grav în Piatra-Neamț. O mașină a intrat în scara unui bloc, trei persoane au ajuns la spital

Accident grav în Piatra-Neamț. O mașină a intrat în scara unui bloc, trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit în Piatra-Neamț, iar una dintre mașini a intrat în scara unui bloc.
Accident grav în Piatra-Neamț. O mașină a intrat în scara unui bloc, trei persoane au ajuns la spital
Maria Nițu
01 aug. 2026, 08:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Piatra-Neamț, după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a ajuns în scara unui bloc, afectând cabluri electrice.

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs în jurul orei 04:15, pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamț. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui accident în care au fost implicate două autoturisme în care se aflau șase persoane.

În urma impactului, ambele mașini au părăsit partea carosabilă, iar unul dintre autoturisme a intrat în scara unui bloc. La locul accidentului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, ale Serviciului de Ambulanță Județean și ale Inspectoratului de Poliție Județean.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele șase persoane aflate în cele două autoturisme reușiseră să iasă din mașini. Trei dintre acestea, o femeie în vârstă de 19 ani și doi bărbați de 17 și 24 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Victimele au fost preluate de echipajele SMURD TIM și SAJ și transportate la spital.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului.

În urma impactului, un singur locatar al blocului s-a autoevacuat. Acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor.

Mai mult, la fața locului a fost trimis și un echipaj al operatorului de distribuție a energiei electrice, care a intervenit pentru remedierea defecțiunilor provocate de avarierea cablurilor în urma accidentului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit, el a murit peste șofer, eu sunt aici...”
GSP.ro
Cum a fentat medicul care monta aparatură recuperată de la decedați controlul Agenției Dispozitivelor Medicale
Gandul
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Cine plătește după ce justiția bate toba: Statul achită daune de mii de euro pentru arestări nelegale, într-un dosar deschis acum șapte ani de DIICOT Caraș-Severin
Libertatea
Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, s-a ales cu o fractură deschisă la mână în urma accidentului din Argeș. A fost operat de urgență. În ce stare se află acum?
CSID
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia