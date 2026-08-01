Accident grav în Piatra-Neamț. O mașină a intrat în scara unui bloc, trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Piatra-Neamț, după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a ajuns în scara unui bloc, afectând cabluri electrice.

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs în jurul orei 04:15, pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamț. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui accident în care au fost implicate două autoturisme în care se aflau șase persoane.

În urma impactului, ambele mașini au părăsit partea carosabilă, iar unul dintre autoturisme a intrat în scara unui bloc. La locul accidentului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, ale Serviciului de Ambulanță Județean și ale Inspectoratului de Poliție Județean.

La sosirea echipajelor de intervenție, toate cele șase persoane aflate în cele două autoturisme reușiseră să iasă din mașini. Trei dintre acestea, o femeie în vârstă de 19 ani și doi bărbați de 17 și 24 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Victimele au fost preluate de echipajele SMURD TIM și SAJ și transportate la spital.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului.

În urma impactului, un singur locatar al blocului s-a autoevacuat. Acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor.

Mai mult, la fața locului a fost trimis și un echipaj al operatorului de distribuție a energiei electrice, care a intervenit pentru remedierea defecțiunilor provocate de avarierea cablurilor în urma accidentului.