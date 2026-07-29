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Glen Hansard, muzicianul irlandez premiat cu Oscar și vedeta filmului „Once” a murit într-un accident de motocicletă

Muzicianul și actorul irlandez Glen Hansard , care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală în 2008 pentru filmul indie de succes „Once”,a murit într-un accident de motocicletă la vârsta de 56 de ani.
Glen Hansard, muzicianul irlandez premiat cu Oscar și vedeta filmului „Once” a murit într-un accident de motocicletă
Sursa foto: Wikipedia / Glen Hansard
Ioana Târziu
29 iul. 2026, 14:39, Știrile zilei
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Glen Hansard, muzicianul irlandez premiat cu Oscar și vedeta filmului „Once” a murit miercuri într-un accident de motocicletă, potrivit presei irlandeze citate de The Independent.

Accident între o mașină și o motocicletă în Dublin

Artistul a murit miercuri dimineața, la vârsta de 56 de ani, după o coliziune între un singur vehicul și o motocicletă în vestul Dublinului.

Serviciile de urgență au fost alertate cu puțin timp înainte de ora locală 4:30. Hansard a fost declarat decedat la scurt timp după ce a fost îngrijit la fața locului. Poliția face apel la martorii la accident, potrivit sursei.

Născut la Dublin în 1970, Hansard a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală pentru piesa „Falling Slowly”. El  a scris-o și interpretat-o ​​în filmul independent „Once”, alături de colega sa de platou și fosta parteneră, Markéta Irglová.

Celebru pentru discursul său de la premiile Oscar

A fost faimos pentru neîncrederea sa în discursul de acceptare de la premiile Oscar.

„Ți-ai imagina că aș fi fost plin de lumină după ce am câștigat”, a spus el, „dar, de fapt, m-am întunecat destul de tare, bând mult prea mult. Nu știu de ce.”

Starul rock Bruce Springsteen, prietenul și colaboratorul ocazional al lui Hansard, a explicat declarațiile artistului.

„A spus că tot ce fusesem vreodată în viața mea, tipul ăla care se lupta împotriva lumii, murise în noaptea în care am câștigat Oscarul. Eram într-o altă parte a vieții mele, într-un alt costum. A spus că ar trebui să învăț să accept asta, să mă bucur de ea”.

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