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Grindeanu către Pâslaru: „Lasă team-building-ul și dă-ți demisia URGENT!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că fostul ministru Dragoș Pâslaru nu mai are „nicio legitimitate politică și morală” să coordoneze proiectul Legii salarizării, acuzându-l de folosirea banilor publici pentru deplasări fictive și de obținerea unei locuințe de protocol de la RAAPPS.
Grindeanu către Pâslaru: „Lasă team-building-ul și dă-ți demisia URGENT!”
Sorin Grindeanu/Mediafax Foto
Maria Miron
29 iul. 2026, 15:23, Politic
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Într-o declarație de presă susținută la Parlament, liderul PSD a afirmat că în prezent nu există niciun proiect al Legii salarizării depus în Parlament.

„În continuare, nu avem în Parlament niciun proiect privind Legea salarizării. Și aici aș vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pâslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de Legea salarizării”, a spus Grindeanu.

Grindeanu, acuzații la adresa lui Pâslaru

Liderul social-democrat l-a acuzat pe Pâslaru că ar fi folosit bani publici pentru „deplasări fictive în weekend la Bruxelles” și că și-ar fi donat locuințele din București pentru a putea beneficia de o locuință de protocol de la RAAPPS.

„Pâslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu: Incompatibil cu funcția

Președintele PSD a susținut că un astfel de comportament este incompatibil cu funcția de coordonare a reformei salarizării.

„Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcție”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu i-a cerut public demisia lui Dragoș Pâslaru. „Pâslaru – kind reminder! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia URGENT!”, a transmis acesta.

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