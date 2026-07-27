Ce proiecte va susține PSD în sesiunea extraordinară a Parlamentului. Mesajul lui Grindeanu

„Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis”, a transmis Grindeanu, pe Facebook.

Grindeanu a subliniat că PSD nu va aproba proiectele Guvernului fără o analiză proprie.

„Românii ne-au trimis să-i reprezentăm. De aceea, PSD nu este un partid care spune «da» automat. Nu vom gira greșelile lui Bolojan și nici nu vom vota sub presiune”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Grindeanu, criteriul după care vor vota parlamentarii PSD este unul singur, „dacă servește sau nu interesul României și al românilor”.

„Susținem reformele necesare, dar nu vom vota niciodată proiecte care slăbesc instituțiile statului, favorizează interese de partid sau îi pun pe români să plătească prețul incompetenței altora”, a transmis președintele PSD.

Proiectele susținute de PSD

Acesta a precizat că PSD va susține modificarea Codului Administrativ, legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, precum și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, în forma care include amendamentele PSD și UDMR.

Referitor la Codul Urbanismului, Grindeanu a declarat că PSD susține proiectul numai cu respectarea rezultatului referendumului din București.

„Susținem Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului din București, astfel încât competența privind autorizațiile de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor. (…)”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a mai anunțat că PSD va vota Legea Integrității doar în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, a afirmat acesta.

Legea Salarizării, condiționată de PSD

În ceea ce privește Legea salarizării, Grindeanu a susținut că „va fi votată de PSD doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale. Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari”.

Totodată, președintele PSD a cerut ca în sesiunea extraordinară să fie adoptate și proiectele inițiate de PSD privind prelungirea TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și acordarea primelor didactice de 1.500 de lei.

„PSD rămâne consecvent. Indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta”, a conchis Grindeanu.

Senatorii și deputații revin de luni, la Parlament, în plină vacanță parlamentară, pentru o sesiune extraordinară dominată de proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Pe agenda Camerei Deputaților se află și aprobarea acordului prin care România poate împrumuta 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, destinat investițiilor în apărare și infrastructură strategică.