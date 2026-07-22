„TVA redus la combustibili și acciză redusă la motorină standard. Acum”. Ce propune Bogdan Ivan

„TVA redus la combustibili și acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluția este în inițiativa legislativă pe care am depus-o astăzi la Parlament”, a transmis Ivan, miercuri, pe Facebook.

Ivan a susținut că prețurile ridicate la carburanți afectează economia și consumatorii, în timp ce aduc venituri suplimentare la bugetul de stat prin taxele colectate la pompă.

„Prețurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia și nici oamenii de rând. «Ajută» în schimb Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Prețuri mai mari, venituri mai mari la buget”, a spus Ivan.

Fostul ministru a făcut apel la parlamentari să susțină proiectul în viitoarea sesiune extraordinară și a cerut ca dezbaterea să nu fie transformată într-o confruntare politică. Potrivit acestuia, proiectul prevede „TVA redus la carburanți de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situației de criză pe piață, adaos comercial plafonat pe întreg lanțul valoric și exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort”.

„Nu folosiți această inițiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absența unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea prețului carburanților în această formă”, a conchis Ivan.