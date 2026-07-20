Niculina Stelea (AUR): „În contextul dezastrului de la ANCPI, Parlamentul să prelungească urgent regimul tranzitoriu privind cota redusă de TVA”

Potrivit senatorului AUR, acest lucru poate fi făcut în două feluri: fie prelungirea perioadei de aplicare a regimului tranzitoriu privind cota redusă de TVA pentru livrarea locuințelor noi, exclusiv pentru tranzacțiile afectate de indisponibilitatea sistemelor informatice ale ANCPI; fie printr-un mecanism derogatoriu care să permită menținerea cotei reduse de TVA.

„Din cauza faptului că digitalizarea statului român este o glumă proastă, sunt mii de oameni care au programat tranzacții imobiliare și care nu le pot duce la îndeplinire din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Vorbim de o diferență uriașă între 9% și 21% cât este cota de TVA aplicabilă de la 1 august 2026. Oamenii au făcut antecontracte, au dat avans, au strâns documente și, acum, se văd în imposibilitatea de a semna contractele de vânzare – cumpărare nu din vina lor, ci din vina statului. E caraghios cum ANCPI ceartă presa care vorbește despre acest subiect al blocajului, dar nu oferă o soluție legală pentru acești români care riscă să-și plătească apartamentele sau casele cu un TVA cu 12pp mai mare. Acest lucru trebuie remediat urgent de Parlament, pentru că Guvernul nu mai are drept de ordonanță de urgență. Situația trebuie corectată maximum până la sfârșitul lunii. Dacă tot facem sesiune specială, această lege trebuie introdusă și votată în procedură de urgență. Un stat de drept este acela în care interesele cetățenilor sunt apărate și protejate”, a declarat Niculina Stelea, senator AUR de București.

Aceasta reamintește faptul că, în contextul reformelor fiscale promovate de Guvernul Bolojan, cota standard de TVA pentru locuințele noi a crescut de la 19% la 21%, iar cota redusă de 9% a fost, în mod general, eliminată pentru contractele noi. Regimul tranzitoriu menținea însă această cotă redusă de 9% pentru antecontractele semnate până la 31 iulie 2025 cu obligația ca vânzarea efectivă să fie realizată până la 31 iulie 2026.

De asemenea, senatorul AUR Niculina Stelea solicită Guvernului României, Ministerului Finanțelor și ANCPI să prezinte Parlamentului, în regim de urgență, o analiză care să cuprindă: a) numărul estimat al tranzacțiilor care pot fi afectate; b) perioada estimată pentru restabilirea completă a funcționării sistemelor informatice; c) măsurile adoptate pentru limitarea prejudiciilor produse cetățenilor și pieței imobiliare; d) soluțiile administrative care pot permite recuperarea întârzierilor generate de acest incident.

„Bătaia de joc pentru situația actuală nu este doar în cazul celor care beneficiază de acest regim tranzitoriu de TVA, ci și față de orice persoană care încearcă să facă o tranzacție imobiliară. Sunt nervoși pe bună dreptate și constructorii, și notarii, și agenții imobiliari și, în general, orice persoană sau firmă care vrea să aibă acces la documente doveditoare privind regimul unui teren sau imobil. Este halucinant modul în care, deși blocajul afectează zeci de mii de oameni care nu au nicio vină, nu există o asumare de responsabilitate. Nicio demisie sau demitere, dar multă țâfnă din partea unei instituții anacronice care funcționează încet și greu chiar și în momentul în care sistemul informatic este operațional. La fel cum este inacceptabilă atitudinea de struț care bagă capul în nisip din partea Guvernului care ar trebui să ia măsuri pentru minimizarea efectelor acestui blocaj. Executivul ar trebui, la nivel minimal, să prezinte situația și efectele economice generate”, a concluzionat Niculina Stelea.