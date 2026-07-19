Dan Dungaciu acuză PSD de „incultură politică gravă” și comportament totalitar: Vrea să ne reeduce

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a reacționat, printr-o postare pe Facebook, la declarațiile unor reprezentanți ai PSD referitoare la posibilitatea unui dialog politic cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„Recent, PSD a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil, cu care nu se poate discuta, pentru că, nu-i așa, trebuie să-și modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte: Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar al aceluiași partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se „reeduce”, se arată în mesajul publicat de Dungaciu.

Acuzații de mentalitate totalitară dinainte de 1989

Liderul AUR consideră că o astfel de condiționare este contrară principiilor democratice și acuză formațiunea condusă de Sorin Grindeanu de „aroganță”, tendințe „totalitariste” și incultură politică.

„Poziționarea aceasta, dincolo de aroganță – se pare că PSD-ul de astăzi a moștenit de la PSD-ul din anii ’90 doar aroganța – arată și o incultură politică gravă. Cum adică un partid să-și schimbe viziunea politică pentru a putea discuta cu alte partide? Democrația înseamnă că diverse grupuri de oameni au opinii diferite despre cum trebuie condusă societatea, care este direcția societății . PSD-ul gândește după rădăcinile pe care le declară uitate, adică rădăcinile dinainte de 1989, totalitare, autoritare”, spune prim-vicepreședintele.

„Se va alege praful de acest partid”

Acesta a avertizat că, dacă PSD va intra la guvernare în actualele condiții, „se va alege praful” de formațiune social-democrată și a acuzat o conducere „lipsită de direcție”.

„Dacă PSD-ul intră la guvernare în asemenea condiții, se va alege praful de acest partid. Nu va mai rămâne nimic din acest partid, care se vede deja de pe acum că este lipsit de direcție. Poate că așa trebuie să se întâmple. Poate că așa îi este dat acestui partid să sfârșească în momentul în care are guvernarea și funcția de premier, dacă este cazul. Poate că acest partid trebuie să iasă din istorie, pentru că a dominat prea mult și de prea multe ori politica românească”, mai spune Dungaciu.