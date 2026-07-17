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Nicușor Dan, despre disputa dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: Am încercat să-i tatonez. Am pierdut toți o energie care era utilă

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că a încercat în repetate rânduri să detensioneze relația dintre liderul PNL, Ilie Bolojan, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe fondul crizei politice care domină scena politică de la începutul lunii mai, despre care spune ca a consumat inutil energia clasei politice.
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Radu Mocanu
17 iul. 2026, 21:06, Politic
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Eforturile de mediere ale președintelui

Președintele Nicușor Dan a declarat că a încercat în repetate rânduri să faciliteze dialogul pentru reducerea tensiunilor dintre liderul PNL, Ilie Bolojan, și președintele PSD, Sorin Grindeanu. 

Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta. Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică”, a declarat șeful statului într-un interviu acordat Observator. 

Președintele a explicat că le-a transmis celor doi lideri politici că există obiective mult mai importante decât confruntările dintre partide. 

E o energie totuși finită pe care noi, politicienii, o avem și e util să o folosim în chestii serioase, să dăm o direcție de dezvoltare pentru România, comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare economice”, spune șeful statului. 

„Am pierdut toți o energie care era utilă”

Președintele a declarat că de la declanșarea crizei politice prin demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, clasa politică a consumat timp și resurse într-o dispută axată pe interesele de partid, nu pe interesele cetățenilor, exprimându-și frustrarea față de conflicte. 

Noi suntem prinși într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta și este numai despre cum reușim să ne așezăm la masă. Asta e, cumva, frustrarea mea din ultimele două luni, săptămâni, 70 de zile, cum le-ați numărat dumneavoastră, că am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni”, a punctat Dan. 

Criza politică

România se află de mai bine de două luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea, din PNL, pentru funcția de premier.

La momentul respectiv, președintele PNL, Ilie Bolojan, declara că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

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