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Bolojan acuză un „act ostil” al lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea premier: „O încercare de rupere a PNL”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.
Bolojan acuză un „act ostil” al lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea premier: „O încercare de rupere a PNL”
Petre Apostol
14 iun. 2026, 09:53, Politic
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„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Liderul liberal a susținut că desemnarea reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, despre care afirmă că a intuit-o încă de la căderea precedentului guvern.

„Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat acesta.

Bolojan a criticat faptul că șeful statului a ales un membru al partidului pentru funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea formațiunii.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

Acesta a anunțat că liberalii vor convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea.

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