Dispute în plenul Camerei Deputaților pe acordul SAFE. PSD critică Guvernul, PNL și USR susțin proiectul, iar AUR și SOS votează împotrivă

Reprezentanții PNL și USR au susținut că finanțarea este necesară pentru întărirea capacității de apărare a României, în timp ce parlamentarii AUR, SOS România și UPR au criticat lipsa de transparență, costurile împrumutului și procedura prin care documentul a ajuns la vot.

PSD a susținut necesitatea programului, dar a acuzat Guvernul că a folosit o procedură juridică greșită.

PNL susține acordul SAFE și invocă riscurile de securitate

Deputatul PNL Ionel Ovidiu Bogdan a declarat că programul SAFE vizează siguranța României, în contextul războiului de la graniță și al incidentelor cu drone.

„Programul SAFE nu este despre politică, este despre siguranța copiilor noștri, despre securitatea frontierelor și despre viitorul României”, a spus deputatul liberal.

Acesta a anunțat că PNL va vota pentru acord și i-a acuzat pe parlamentarii AUR că s-au opus proiectului în Comisia pentru buget.

„Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale”, a adăugat Ionel Ovidiu Bogdan.

PSD susține programul, dar critică procedura

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că România are nevoie de finanțarea SAFE pentru modernizarea Armatei și revitalizarea industriei naționale de apărare, dar a criticat modul în care acordul a fost adus în Parlament.

„Sincer să fiu, nu înțeleg de ce trebuie să venim noi întotdeauna să curățăm după PNL și USR. După Orban, după Cîțu, iar acum după Bolojan. De ce Parlamentul, pe care Ilie Bolojan îl sfidează de mai bine de un an, trebuie să repare mereu greșelile Guvernului?”, a declarat Fifor.

„România are nevoie de finanțare pentru înzestrarea și modernizarea Armatei și de revitalizarea industriei naționale de apărare. Asta fără niciun dubiu”, a spus Fifor.

El a susținut însă că acordul trebuia prezentat de Guvern sub forma unui proiect de lege, nu printr-o inițiativă legislativă, și a invocat avizul negativ emis de Consiliul Legislativ.

„Parlamentul nu este serviciul de curățenie al Guvernului Bolojan”, a afirmat deputatul PSD.

USR acuză AUR că votează împotriva apărării României

Deputatul USR Radu Miruță, ministru al Apărării, a lansat un atac dur la adresa AUR, după ce formațiunea a anunțat că nu susține acordul.

„Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este decât să voteze împotriva apărării României, de Ziua Imnului Național”, a afirmat Miruță.

El a susținut că proiectele finanțate prin SAFE au fost făcute publice și că votul nu privește contractarea împrumutului, ci mecanismul prin care Ministerul Finanțelor va distribui fondurile primite de la Comisia Europeană.

„Nu puteți dumneavoastră să fiți împotriva apărării naționale cât putem noi să ne ocupăm la Guvern să înzestrăm Armata Română”, a declarat ministrul Apărării.

AUR, SOS România și UPR critică împrumutul

Deputatul AUR Florin Cornel Popovici a declarat că formațiunea sa nu contestă necesitatea creșterii capacității de apărare, ci lipsa de transparență și implicațiile financiare ale acordului.

„Considerăm că, de fapt, creșterea capacității de apărare a țării este nu doar o necesitate, ci este chiar o obligație. Însă nu pot să nu vă aduc în atenție patru probleme grave pe care acest PL-x le comportă. Ele nu privesc oportunitatea SAFE, ci modul în care acest angajament ajunge astăzi la vot”, a declarat deputatul AUR.

Acesta a acuzat lipsa de transparență și a susținut că Parlamentul nu va avea suficient control asupra modului în care vor fi cheltuite fondurile.

„Acordul este un model standard, nerenegociabil, semnat fără niciun mecanism de raportare către comisiile de buget și apărare. Ni se cere să semnăm un cec în alb, de 16,68 miliarde de euro, al cărui cost total final este estimat în jurul cifrei de 30 de miliarde de euro, fără un control asupra destinației fiecărui leu”, a susținut acesta.

Reprezentantul SOS România, Nicolae Mirel Ion, a afirmat că acordul a fost prezentat parlamentarilor în grabă și fără suficient timp pentru analiză. El a criticat și faptul că o parte importantă a banilor ar urma să fie cheltuită pentru achiziții realizate în afara României.

„Grupul SOS nu achiesează la acest acord SAFE, iar poziția noastră va fi împotriva acestui acord”, a declarat deputatul.

Deputata UPR Mariana Vârgă a susținut că industria de apărare a României ar trebui finanțată prin granturi europene, nu prin împrumuturi care vor fi rambursate de generațiile viitoare.

Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a anunțat, la rândul său, că va vota împotriva proiectului. El a afirmat că România ar trebui să investească în drone, apărare antiaeriană și submarine, nu în echipamente pe care le consideră mai puțin utile în războiul modern.

După încheierea dezbaterilor, propunerea legislativă privind aprobarea acordului SAFE a rămas pentru votul final.