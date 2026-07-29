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Sesiune extraordinară în Parlament. Deputații votează proiecte legate de PNRR și acordul SAFE

Camera Deputaților se reunește miercuri, de la ora 10:00, într-o ședință de plen organizată în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului.
Sesiune extraordinară în Parlament. Deputații votează proiecte legate de PNRR și acordul SAFE
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
29 iul. 2026, 07:53, Politic
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Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se află mai multe proiecte legate de PNRR, dar și aprobarea acordului de împrumut SAFE.

Comisiile parlamentare vor lucra între orele 8:30 și 10:00, după care vor începe dezbaterile în plen. Votul final va avea loc după încheierea discuțiilor.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care urmărește simplificarea regulilor și procedurilor din domeniul construcțiilor. Proiectul reprezintă un jalon din PNRR, iar Camera Deputaților este for decizional.

Deputații vor dezbate și proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Acesta prevede creșterea folosirii surselor regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de combustibili fosili.

Camera Deputaților va vota și proiectul pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE. Împrumutul are o valoare de aproximativ 16,68 miliarde de euro și este destinat investițiilor în domeniul apărării. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar votul final va fi dat de Senat.

Pe ordinea de zi se află și un proiect care modifică Legea sănătății, precum și ordonanța privind primele de carieră pentru angajații din învățământ.

Un alt proiect prevede recompensarea angajaților din instituțiile fiscale și vamale care obțin rezultate bune în colectarea veniturilor la buget. Vor fi dezbătute și modificări ale Codului administrativ, precum și mai multe măsuri fiscal-bugetare.

Deputații vor dezbate și o propunere privind întărirea legislației în domeniul integrității.

Pe ordinea de zi se află și proiectul privind declararea unei situații de criză pe piața petrolului.

Camera Deputaților și Senatul au fost convocate în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru dezbaterea și adoptarea mai multor proiecte considerate urgente.

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